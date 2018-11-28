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«المواصلات»: الوكيل المحال للنيابة قيادي سابق


كشفت وزارة المواصلات في بيان صحافي بان القيادي المحال للنيابة العامة قيادي سابق بدرجة وكيل وزارة مساعد وعدد (3) موظفين يعملون بوظائف اشرافية بقطاع البريد.
واذ تؤكد الوزارة بان القياديين الحاليين لم يتم تحويل احد منهم للنيابة، كما تشير الوزارة الى ان الاجراء القانوني الذي اتخذته نزاهة هو نتاج عن البلاغ المقدم من الوزارة في شهر ابريل الماضي بوجود شبة واقعة جريمة.
واذ تثمن الوزارة الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مواصلة جهودها نحو محاربة الفساد كما تشكر الوزارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد على استجابتها للبحث في البلاغ وتعاونها لما فيه المصلحة العامة.


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