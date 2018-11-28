مال وأعمال

تناقش وزارة المالية التعديلات التي تتم علي ميزانيات المؤسسات الحكومية والهيئات والجهات المستقلة وفقا لتوجيه الميزانية المالية 2019-2020 بما لا يتجاوز المعتمد لميزانية السنة المالية الحالية 2018- 2019 في اطار التزام القطاع الحكومي بسياسة ضغط الإنفاق والمصروفات وتنمية الإيرادات مع عدم الإخلال بالاداء الحكومي بما يدعم اقتصاد المؤسسات لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الحر ومواجهة التحديات فيما لا يتجاوز سقف الإنفاق القادم الـ 20 مليار دينار مع رفع الإيرادات العامة للدولة.

وعلمت النهار أن المناقشات سوف تتضمن دراسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تركز علي خفض الأعباء عن الموازنات المقبلة بما يتسق ومشروع تطوير وتحديث القواعد الفنية للميزانية العامة لحكومة دولة الكويت المتناغمة مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية،

ومن جهة اخرى ألمحت المصادر إلي أن ديوان المحاسبة سوف يستأنف دراسة الخطة الحكومية للدمج بين عدد من الجهات الحكومية المتشابهة، بناء على طلب وزارة المالية. وأشارت الدراسة إلى ضرورة الدمج بين جهات حكومية معينة، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تخفيف الضغط عن الموازنة العامة للدولة وتقليل الإنفاق، بالإضافة إلى تحديث عمل تلك الجهات، وجعلها أكثر مرونة في أداء عملها.

وكانت ألمحت الدراسة لإمكانية الدمج بين ست جهات حكومية مقسمة حسب طبيعة عملها، كالهيئات الاستثمارية، وشؤون الشباب، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون الإسلامية وشؤون القوى العاملة، ويتم الدمج فيها بين كل من: المجلس الأعلى للتخصيص والهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتصبحان كياناً واحداً ويتم فيها دمج كل من: وزارة الدولة لشؤون الشباب مع الهيئة العامة للشباب. وكذلك سيتم دمج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. ووفقا لما يعاد دراسته من المرجح أن يتم الدمج بين الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية مع وزارة الأوقاف، بالاضافة إلى إلغاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ونقل اختصاصاتها إلى هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونوهت المصادر إلى أن عملية الدمج توقفت خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن تستأنف بما يلبي متطلبات التكامل بين الوزارات وربط الشأن المتقارب في الأداء بجهة وزارية واحدة أو هيئة واحدة بدلاً من الإنفاق على عدد من الهيئات مع عدم الإضرار بالوظائف الوطنية.

