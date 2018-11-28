مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)، عن تأهيلها من قبل شركة نفط الكويت؛ للقيام بعمليات التحفيز الهيدروليكي لمكامن النفط على أعماق تصل إلى أكثر من 15 ألف قدم تحت سطح الأرض. وقالت «نابيسكو» في بيان للبورصة، إن القيام بعمليات التحفيز تهدف إلى تحسين إنتاجية آبار النفط قليلة الإنتاج باستخدام سوائل ومواد كيمائية متقدمة. وتوقعت «نابيسكو» أن تُسهم عمليات التحفيز الهيدروليكي في زيادة أعمال الشركة خلال الفترة القادمة وبالتالي زيادة الإيرادات التشغيلية للشركة. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تقدير الزيادة في الإيرادات التشغيلية بعد البدأ في العمل رسمياً بهذا النشاط.

