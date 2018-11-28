مال وأعمال

أنهت البورصة أمس على ارتفاع المؤشر العام 24?6 نقطة ليبلغ بنسبة ارتفاع 0?48 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 136?5 سهم تمت من خلال 5504 صفقة نقدية بقيمة 27?1 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3?1 نقاط بنسبة انخفاض 0?07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 79?8 مليون سهم تمت عبر 2866 صفقات نقدية بقيمة 4?6 ملايين دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 39?7 نقطة بنسبة ارتفاع 0?75 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56?7 مليون سهم تمت عبر 2638 صفقة بقيمة 22?4 مليون دينار .

وكانت شركات (مدار) و(رمال) و(المركز) و(الديرة) و(اولى تكافل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(اعيان) و(بيتك) و(انماء) و(خليج ب) الأكثر تداولا، أما الأكثر انخفاضا فكانت (ابار) و(اسمنت خليج ) و(اسمنت ابيض) و(منازل) و(عربي قابضة).وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن تعاملات شخص مطلع على أسهم شركة (الكوت للمشاريع الصناعية) علاوة على إفصاح من شركة (نور للاستثمار) بشأن دعاوى وأحكام وإعلان تعامل شخص مطلع على أسهم شركة مجموعة (أسس القابضة).كما تابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية بشأن توقيع شركة المشاريع المتحدة عقد مزايدة لتشغيل وإدارة وتطوير مواقف السيارات بمبنى الركاب (تي 4) في مطار الكويت الدولي علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

