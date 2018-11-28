مال وأعمال

عاودت العملات الإلكترونية الخسائر خلال تعاملات أمس، ليفقد السوق الرقمي نحو 10 مليارات دولار في أقل من 24 ساعة مع سيطرة اللون الأحمر على قائمة الخمسة الكبار. وتراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية إلى 122.05 مليار دولار مسجلاً خسائر بنحو 10 مليارات دولار مقارنة مع مستوى 132.28 مليار دولار المسجلة في تعاملات أمس. وفي التعاملات كانت الخسائر من نصيب أكبر خمسة عملات رقمية من حيث القيمة السوقية بهبوط يتراوح بين 6 إلى 7%. وتراجعت العملة الإلكترونية رقم 1 حول العالم «البيتكوين» بنحو 6.4% إلى 3720.7 دولار كما هبطت قيمتها السوقية إلى 64.73 مليار دولار. وشهدت العملة الرقمية التي تحل بالمركز الثاني «الريبل» انخفاضاً نسبته 6.7% لتسجل 0.349 دولار كما هبطت عملة «الإيثريوم» والتي تشغل المرتبة الثالثة بأكثر من 7.4% إلى 105.8 دولار.

وفي نفس الفترة، انخفضت عملة «البيتكوين كاش» بنسبة 6.6% لتهبط العملة التي تأتي بالترتيب الرابع إلى 178.1 دولاراً. أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب عملة «إيه.أو.إس» التي سجلت انخفاضاً 7% إلى 3.10 دولار بعد أن تمكنت من تجاوز عملة «ستيلر» التي تراجعت للمركز السادس بخسائر 8.4%.

وكانت العملات الافتراضية شهدت تعافياً بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس رغم استمرار البيتكوين التداول دون مستوى 4 آلاف دولار.

ولا تزال الضغوط البيعية مسيطرة على الأصول الرقمية الرئيسية مع تحذيرات بشأن هذا السوق الإلكتروني إضافة إلى مطالبات زيادة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بها.

