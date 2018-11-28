مال وأعمال

تونس- «كونا»: أعلنت نائبة رئيس برنامج تحدي الألفية الأميركية كييه كيم عن نية البرنامج تقديم هبة مالية لتونس بقيمة 350 مليون دولار ستخصص لتمويل مشاريع اقتصادية. وقالت كيم ان لجنة التصرف في الاستثمارات للبرنامح صادقت في اجتماعها الأخير و بموافقة كل أعضائها على الملف الذي قدمه الجانب التونسي وتخصيص هبة لتمويل المشاريع المقترحة بقيمة تناهز 350 مليون دولار. من جهته ثمن وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري مصادقة البرنامج على تمويل المشاريع المقترحة من الجانب التونسي شاكرا إياها على ثقتها في تونس.

