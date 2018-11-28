مال وأعمال

انضم عدد جديد من الشركات المحلية إلى معرض «جسور KIU EXPO 2018» الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر على أرض المعارض الدولية بمشرف (قاعة 8)، والذي سيقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ، بمشاركة كبرى المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة، والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركات فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة وربة للتأمين أنور السابج مشاركة «وربة» في المعرض (كراع ذهبي)، مؤكداً أن وربة للتأمين تعد إحدى كبريات شركات التأمين في الكويت من حيث حجم الاكتتاب التأميني، كما تقوم بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات التأمينية المتميزة التي تغطي قطاعي التأمين على الحياة والتأمين العام.

وأضاف ان شركة وربة للتأمين تستمر جاهدة في مساعيها الحثيثة لتوفير منتجات وخدمات تأمينية حديثة ومواكبة لتطلعات جميع شرائح عملائها، مع الحفاظ على أعلى جودة في تقديم تلك المنتجات والخدمات المختلفة لعملائها وتيسير جميع السبل لهم للحصول عليها، حرصاً وإيماناً منها بأن عملاءها هم الركيزة الصلبة وحجر الزاوية لأعمال الشركة.

واكد السابج على تميز وربة للتأمين بمستوى الخدمات والمنتجات التي توفرها، إذ تحرص على تقديم أفضل وثائق التأمين التي تمتثل بالمعايير الموضوعة عالمياً وعلى وجه الخصوص فيما يخص المهن الطبية التي تعد مهنة حساسة جداً وتستلزم الامتثال بمعايير معتمدة واحترام نزاهة المهنة حتى يتم تسوية المطالبات بشكل عادل وذلك بعد تقييم وتوصيات مهنية وقانونية.

وحول أهم الخطط المستقبلية للشركة أفاد السابج ان شركة وربة للتأمين تطمح للتوسع المستقبلي على المستوى الإقليمي والدولي، مما يسهم في الإرتقاء بالشركة وتحقيق أهدافها والتي تعنى في المقام الأول بالعملاء والمساهمين جميع الفئات المعنية بأعمال الشركة.

اما فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية فقال: «تقوم شركة وربة للتأمين بتكثيف جهودها لدعم الأنشطة التي تخدم المجتمع والمصلحة العامة من خلال المساهمة في مبادرات التنمية الاجتماعية والخيرية، وتقوم الشركة بذلك عبر دعم مبادرات شرائح المجتمع المهمة من الأطباء والإطفائيين والشباب القطاعات المختلفة مثل العاملين في القطاع النفطي، بالإضافة إلى الاستثمار بالرأسمال البشري داخل الشركة للحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمات والمنتجات التأمينية».

بنك الكويت الصناعي

فقد اعلنت سارة المكيمي رئيس قسم الإعلام والتسويق في بنك الكويت الصناعي عن مشاركته في المعرض( كراعي ذهبي) لدعم القطاع الصناعي وتشجيع التوعية الصناعية في الكويت.

ولإن بنك الكويت الصناعي واحد من أهم المؤسسات المعنية بدعم وتمويل ومساندة الصناعة بكل قطاعاتها، فإنه يحرص دائما على المشاركة والتعاون مع كافة الجهات المتخصصة بالصناعة في الكويت وخارجها.

وقالت المكيمي ان البنك حريص على تمويل المشاريع الصناعية بمختلف قطاعاتها داخل الكويت، ودعم المنتج الوطني، فقد تأسس بنك الكويت الصناعي بمبادرة من الحكومة الكويتية وتعاون القطاع الخاص بهدف تشجيع التنمية الصناعية في البلاد من خلال توفير القروض الصناعية الميسرة للقطاع الصناعي.

أما الكلية الأسترالية في الكويت فقد أكد عبدالله الشرهان، رئيس مجلس أمناء الكلية الأسترالية في الكويت أنها قد استغلت فرصة تنظيم هذا المعرض لتعريف الحضورعلى برامج الكلية الأسترالية في الكويت وتسليط الضوء على أهمية تخريج طلاب جاهزين للعمل، حيث تشارك الكلية الاسترالية في هذا المعرض كـ (راع ذهبي).

وقالت أنها تتبع أسلوباً خاصاً في التعليم، حيث يتم تخصيص مرشد أكاديمي لكل طالب لتقديم الإرشادات في المسارين التعليمي والمهني. وفي الوقت ذاته، تولي الكلية الأسترالية في الكويت أهميةً قصوى للتجربة الدراسية الشاملة في الكلية، لتتضمن مجموعةً واسعةً من الأنشطة الرياضية وغير الرياضية التي تتيح للطلاب ممارسة هواياتهم ومشاركة الآخرين في اهتماماتهم، فضلاً عن إقامة صداقات طويلة الأمد.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة فورفست (راعٍ ماسي) احمد رمال أن مشاركة فورفست في معرض الصناعات الكويتية تعتبر الخامسة من نوعها، حيث تحرص الشركة على المشاركة السنوية في هذا المعرض للتواصل مع الجمهور من جهة والتعريف بالصناعة المحلية المتميزة من الجهة الاخرى، مؤكداً ان فورفست تعتبر أحد الرعاة الماسيين للمعرض.

وقال ان الصناعة في الكويت ما زالت لم تأخذ حقها بالشكل المطلوب بعد، لذا فمن شأن هذه المعارض الصناعية أن تعمل على تقليل الفجوة الحالية بين الصناعة وبين الجمهور الكويتي الذي ما زال بعيداً جداً عن هذا القطاع الحيوي، كما أن هذا الجمهور لم يع بعد أهمية الصناعة بالنسبة لدولة الكويت.

أجيليتي

تشارك أجيليتي للمجمعات اللوجيستية في معرض اتحاد الصناعات الكويتية للعام الرابع على التوالي كراع ماسي، ايماناً منها بأهمية هذا الحدث المميز الذي يهدف إلى التوعية بأهمية الصناعات الكويتية وتطويرها.

و علق الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمجمعات اللوجيستية بالكويت والشرق الأوسط نادر سكين قائلاً: «القطاع الصناعي من أهم روافد تطوير الاقتصاد الوطني المتعدد ونحن في أجيليتي نولي ذلك اهتماما خاصًا، لذا قامت أجيليتي بالاستثمار في البنى التحتية الصناعية بما في ذلك المجمعات الحرفية والتخزينية المتطورة وتجهيزها ببنية تحتية متكاملة لخدمة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة -بحسب متطلباتها -على حد سواء».

وأضاف سكين ان «الصناعة الكويتية صناعة واعدة والمواهب الوطنية ترسم نجاحات كبيرة يومًا بعد يوم ونحن فخورون بأننا جزء من هذا النجاح مع شركائنا من الجهات الحكومية المعنية».

