مال وأعمال

دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي الجهات الحكومية وكذلك الشركات القيادية الخاصة إلى إخراج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مظلة المسؤولية الاجتماعية كما هو حاصل اليوم إلى آفاق أرحب، تصبح معها هذه المشاريع وأصحابها شركاء على أسس ومعايير مهنية، بحيث يكون التعاون معها جزءا من خططها الاستراتيجية، في حين أن الأجهزة الحكومية مطالبة أيضا بتوفير فرص أكبر أمام هذه المشاريع كتخصيص جزء من المناقصات العامة لها بحيث تتحول معها هذه المشاريع إلى مورد رئيس بما يحقق رؤيتهم الهادفة إلى جعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءا من الدورة الاقتصادية، ومن ثم تحولها إلى مساهم مهم في الناتج الاقتصادي للكويت، بما يتفق مع رؤية الوزارات الأساسية لتنويع مصادر الدخل والمساهمة في معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة، وهو أمر لا شك أنه يحتاج إلى رؤية وطنية استراتيجية شاملة، مضيفا، غير أننا على ثقة بأن هناك الكثير من رواد الأعمال ممن يملكون الكفاءة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف معرفي خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس للإعلان عن ملتقى التبادل التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة B2B 4 SME، والمزمع إقامته في 5 ديسمبر المقبل بحديقة الشهيد، أن هذا الملتقى بمضمونه وبرنامج عمله ما كان ليصبح واقعا على الأرض إلا نتيجة لجهود العديد من المبادرين، في وقت لم تكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد أصبحت على جدول أولويات الجهات الحكومية، إذ ونتيجة لجهود هذه المجموعة من الشباب إلى جانب التغيرات الاقتصادية في الأسواق العالمية، أدركت معها الجهات الحكومية أهمية وحيوية هذا القطاع في خلق فرص عمل في ظل التخمة الوظيفية التي يعاني منها القطاع العام ومحدودية الفرص في القطاع الخاص، لتأتي التوجيهات السامية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالدعوة لتأسيس أجهزة متخصصة لاحتضان الشباب، فكانت وزارة الدولة لشؤون الشباب والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هناك انطلقت ورشة عمل حقيقية تجاوزنا معها الكثير من التحديات والعقبات حتى أصبح لهذه المشاريع كيانها ومؤسساتها الحاضنة.

من جانبه، قال نائب الرئيس لقسم الاعلام والاتصالات في المركز المالي الكويتي، الرازي البديوي، أن شراكتهم ترتكز مع الجمعية في ملتقى B2B 4 SME على قيمة أساسية في ثقافة شركة «المركز» وهي السعي الدائم لتطوير بيئة الأعمال في الكويت.

وأضاف البديوي، أنه على مدى أكثر من 40 عام شارك «المركز» مع قطاعات الدولة المختلفة في العديد من المبادرات الهادفة لتحسين تنافسية اقتصادنا الوطني، وبناء قدرات كوادرنا البشرية سواء في العمل المؤسسي أو الحر.

وكأحد المصارف الاستثمارية الرائدة، احتضنوا في «المركز» العديد من الشركات الكويتية المتطلعة للعالمية وذلك من خلال استشارات الاندماج والاستحواذ والإدراج في الأسواق المالية.

من ناحيتها، قالت مدير إدارة رواد الأعمال وسوق الأعمال في وزارة الدولة لشؤون الشباب، حصة العيار، ان وزارة الشباب تحرص على دعم هذه المؤتمرات والملتقيات التي تسهم في زيادة وعي الشباب بالعمل والمهن الحرة وتنمية مهاراتهم للمشاركة في سوق العمل، وذلك انطلاقا من رؤية وزارة الشباب بأن الشباب هم الركيزة الأهم في بناء المجتمع متمنية أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه والتي تعود على الكويت بالخير والنماء.

وأضافت أن دعم الوزارة لهذا المؤتمر يأتي لانسجامه مع استراتيجية تعزيز مشاركة الشباب الكويتي على المستوى الوطني لا سيما أن الشباب الكويتي أثبت بأنه مبدع في شتى الميادين.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لحاضنات العمل، م. علي مبارك، أن شركتهم تعتبر أول حاضنة للحرف والصناعات بالكويت وتم تأسيسها لكونه لا يوجد توجيه واضح وصريح لرواد الأعمال نحو قطاع الصناعات والحرف، ودورهم يرتكز على احتضان الشباب من أصحاب الحرف كالنجارة واللحام وتحويها من حرف صغيرة إلى مصانع كبيرة خاصة في ظل تطور التكنولوجيا ووصولها إلى مراحل متقدمة.

وأكد أن المبادرة بحد ذاتها ثقافة لكنها ما زالت غير موجودة في مخرجات التعلم بالسوق المحلي، مشددا على ضرورة تغيير الثقافة لدى الشباب بالكويت، بالإضافة إلى اشراك المشاريع الصغيرة بمشاريع الدولة والتوسع بالخارج أيضا.

