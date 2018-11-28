مال وأعمال

يستمر معرض «هوريكا الكويت» في كسب ثقة اهم الشركات والجهات المعنية بالصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، حيث اعلنت شركة «فارم لاند» عن رعايتها الذهبية ومشاركتها في فعاليات المعرض الذي تنظمه شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» بالتعاون مع رائد معارض وملتقيات صناعة الضيافة في العالم العربي شركة «هوسبيتاليتيه سرفيسز» اللبنانية.

وقال مدير عام «فارم لاند» انطوان عبيد: «اننا بتنا نترقّب «هوريكا الكويت» كل عام باعتباره اهم ملتقى من نوعه في الكويت وحيث تتلاقى الشركات المعنية بالصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، ويمكننا القول أنه لم يعد بوسع أي جهة ناشطة في هذا السوق البقاء خارج المعرض، وخاصة بالنسبة لشركة مثل «فارم لاند» المعنية مباشرة بهذا الحدث وفعالياته وعارضيه وعملائه ممن يهتمون جميعهم عن قرب بهذا السوق».

وشدّد عبيد على تطور «هوريكا الكويت»، لافتا إلى اهمية المعارض الغذائية في المنطقة والعالم «حيث ان روزنامة مواعيد المعارض العربية والاجنبية الدولية تكاد تغطي مدار السنة وتجمع تقريبا جميع مصنعي وموردي هذا القطاع.. كما أن الكثير من الدول تدعم وتشجع صناعاتها الوطنية من أجل التواجد في مختلف المعارض وتحسين وتطوير صادراتها ومستوى وجودة منتجاتها».

وقال بيان صادر عن شركة «ليدرز جروب» المنظمة لهوريكا الكويت: ان مشاركة ورعاية «فارم لاند» ترسخ اهمية معرضنا خاصة وأنها علامة تجارية كويتية المنشأ تتمتع بحضور مميز في السوق الخليجي والخارج اضافة إلى عدة مزايا وخصائص، حيث انها الوكيل الحصري لعلامة «بريزيدنت» العالمية، والعديد من أرقى المنتجات في عالم الالبان والأجبان».

ولفت البيان إلى ان «فارم لاند» هي الموزع الحصري لمنتجات شركة لاكتاليز العالمية وهي من اكبر الشركات علي مستوي العالم في إنتاج منتجات الحليب والأجبان المميزة ومن هذه المنتجات التي تحمل العلامة التجارية العالمية اجبان» بريزيدنت» واجبان «جلباني»، وسوف يكون وجود هذه الاصناف عامل رئيسي في تحضير أشهى الاطباق من أمهر الطهاة ، وذلك نظرا لأننا الراعي الذهبي في تحضير مسابقات الطهي والفعاليات التي سيشهدها المعرض بحضور حكام من أعرق الطهاة من داخل الكويت و من خارجها .

