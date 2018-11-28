مال وأعمال

قال أنور معرفي - مدير أول قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في KIB إن مشاركة البنك في رعاية هذا الملتقى تأتي التزاماً منه بمسؤوليته الاجتماعية وخاصة تجاه المبادرين من رجال الأعمال حيث يحرص البنك على دعم الفعاليات التي توفر بيئة مناسبة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتضمن تواصلهم وتبادل تجاربهم وخبراتهم ويؤمن «KIB» بأهمية هذه المشاريع في تحسين تركيبة سوق العمل الكويتي من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركة الشباب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن المبادرين الكويتيين أثبتوا أنهم قادرون على تأسيس مشاريع متميزة على مستوى الخليج العربي ككل ما يسهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة لعام 2035 عبر تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات، كما يشجع هؤلاء المبادرين غيرهم من الشباب على التفكير والابتكار ما يساعد في خلق مجتمع ريادي ويسهم المبادرين في تشجيع العمل الحر وبالتالي توافر فرص عمل للشباب الكويتي ما يقضي على البطالة ويخفف الضغط على الوظائف الحكومية.

وأضاف: البيئة الاقتصادية في الكويت مثالية لإقامة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونظراً لأن الرؤية الأميرية تهدف لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بقيادة القطاع الخاص بحلول عام 2035، كما أن الخبرات العريقة والوضع المالي للبنوك الكويتية يساعدها على تعزيز دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولأن الحكومة الكويتية تحمل على عاتقها دعم هذه المشاريع مادياً من خلال تأسيسها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توفيرها الأراضي لهذه المشاريع.

وأشاد معرفي بجمعية المشروعات الصغيرة والشرف لي أن أمثل «KIB» بهذا العمل الذي يعتبر أساسياً لتطوير الاقتصاد الوطني.

وزاد أن الشركات الصغيرة أكثر قطاع فيه نمو حالياً ومن المتوقع في السنوات القادمة ويعتبر واجباً علينا تشجيع المبادرين لدعم أفكارهم وتنشيط القطاع الخاص، مشدداً على أننا نتشرف أن نكون أحد الراعين وأن نكون أول بنك يدعم الجمعية ونتمنى لهم التوفيق في قادم الأعمال.

