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«الوطنية لمشاريع التكنولوجيا» نظمت محاضرة لموظفيها


نظمت مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا محاضرة لموظفيها، للتعريف بمخاطر مرض سرطان البروستاتا وكيفية الوقاية منه، وذلك بالتعاون مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» .
وقدم المحاضرة استشاري جراحة المسالك البولية وعمليات الروبوت بمركز الشيخ صباح الأحمد للمسالك البولية ورئيس وحدة جراحات المسالك البولية بمستشفى العدان د. حسين العنزي.
وقد حضر الندوة كل من الإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة حيث صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة أنس ميرزا بأن هذه المحاضرة تأتي ضمن برامج المسئولية المجتمعية لمجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، والتي تستهدف في جزء منها الحفاظ على صحة العاملين لديها والعمل على تطويرهم مهنياً وصحياً  .


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