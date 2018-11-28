مال وأعمال

قام «KIB» مؤخراً برعاية المؤتمر السنوي الخامس والثلاثون للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، والذي استمر لمدة 4 أيام تحت شعار «الكويت بشبابها» بمدينة دالاس الأميركية. وقد عقد المؤتمر برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد وبحضور مجموعة من ممثلي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والفنية. كما قام «KIB» بتنظيم فقرة ترفيهية خاصة خلال المؤتمر تضمنت مجموعة من المسابقات الشيقة والسحوبات والهدايا المميزة مما أضاف أجواء مليئة بالمتعة والتسلية. وعلى هامش المؤتمر، شارك المدير العام لإدارة الاستثمار في البنك، جمال البراك، كمتحدث في إحدى الندوات الاقتصادية حيث ذكر قائلاً: «تهدف رؤية الكويت لعام 2035 إلى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار بقيادة القطاع الخاص، مما يمثل مرحلة مهمة جداً على المستوى الاقتصادي للبلاد ويظهر دور المصارف الحيوي باعتبارها المموّل الرئيسي لعمليات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، لاسيما أن الوضع المالي للبنوك الكويتية يساعدها في زيادة فعاليتها وأهمية دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية محلياً».

مشيداً بدور الحكومة الكويتية التي قامت بخطوات ملموسة في دعم الشركات الصغيرة، وأهمها تقديم الدعم المادي من خلال تأسيسها للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قيامها بتوفير الأراضي اللازمة لبناء المشاريع الصناعية والوطنية الصغيرة والمتوسطة.

وفي ختام تصريحه، أفاد البراك أن «KIB» يؤمن بأهمية المشاريع الصغيرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين بنية سوق العمل الكويتي، ولهذا يقوم بتوفير الحلول المصرفية والتمويلية السهلة والمبسطة التي تناسب احتياجاتهم من خلال تأسيسه لقسم خاص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سعيه الدائم لتمكين الشباب منذ مرحلة الدراسة من خلال رعاية مشاريعهم الصغيرة وتشجيعهم على ابتكار الأفكار الخاصة بهم.

