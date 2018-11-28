مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 3?702 أطنان حصلت عنها رسوماً تقدر بـ 179?190 الف دينار (نحو 588 الف دولار).

وقالت الوزارة في بيان لـ(كونا) إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 2?454 كيلوغرام حصلت عنه رسوماً تقدر بنحو 122?7 ألف دينار (نحو 400 الف دولار). وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 243 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 512?6 كيلوغراماً.

وأضافت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 1?147 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 298 كيلوغراما لافتة إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 19?5 كيلوغراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 234 كيلوغراما. وذكرت أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 1?103 طن حصلت عنها رسوم تقدر بنحو 55?166 ألف دينار (نحو 180 الف دولار) في حين بلغت كمية السبائك الفضية 100 كيلوغرام وحصلت رسوم عنها بنحو 500 دينار (نحو 1600 دولار).

واوضحت الوزارة أن كمية الفضة الموسومة خلال أكتوبر الماضي بلغت 44?9 كيلوغراماً وحصلت عنها رسوماً تقدر بـ 224 دينارا (نحو 735 دولارا). وقالت إن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 312 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 313 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوماً تقدر بنحو 3300 دينار (نحو 10 آلاف دولار). وذكرت أنها فحصت أيضا 2264 عينة تم إدخالها إلى البلاد كما أنجزت 19 معاملة إعادة تحليل لنحو 6?4 كيلوغرامات حصلت عنها رسوماً تقدر بـ 578 دينارا (نحو 1900 دولار).

