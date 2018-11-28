مال وأعمال

ذكر تقرير الوطني للاستثمار لحركة أسواق النفط في 2019 ان أسواق النفط لم تكن مستثناة من الأداء السيئ الذي حققته الأسواق المالية العالمية خلال الشهرين الماضيين، حيث انخفض خام برنت من مستوى مرتفع بلغ 86.29 دولارًا للبرميل في 3 أكتوبر إلى 58.80 دولارًا للبرميل في 23 نوفمبر. وهذا يعادل 32% تقريبًا أو ما يعادل 27.49 دولارا أميركياً في أقل من شهرين. وأثارت شدة وسرعة الانخفاض المخاوف بشأن سيناريو مماثل لسيناريو النصف الثاني من عام 2014 حيث انخفض سعر برنت بشكل مستمر لمدة 6 أشهر بين يونيو 2014 ويناير 2015 ليخسر 60% من قيمته. ولم تجد الأسعار قاعًا إلا بعد عام واحد عندما وصل برنت إلى 26 دولارًا للبرميل في يناير 2016، بانخفاض 77% عن الذروة.

غير أن تقلبات الأسعار الأخيرة كانت مدفوعة بمزيج من أوجه عدم اليقين على جانب العرض والطلب، وكانت المخاوف الرئيسية تدور في البداية حول آثار العقوبات الأميركية على إيران وما ينتج عنها من نقص محتمل في الإمدادات، بالإضافة إلى تأثير الإمدادات المتقلبة القادمة من دول أقل استقراراً مثل فنزويلا ونيجيريا وليبيا.

وتحولت مخاوف النقص إلى مخاوف من زيادة العرض. وتزامن ذلك مع تقرير صدر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية والذي يظهر تخزين 8 ملايين برميل في مخزونات النفط الأميركية للأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر، في وقت كان فيه الإنتاج الأميركي في ذروته.

وعلى الصعيد العالمي، بدأت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الارتفاع مرة أخرى بعد فترة طويلة نسبيا من الانخفاض بسبب ما قامت به منظمة أوبك من تنسيق خفض إنتاج النفط الخام الذي أدى إلى انخفاض المخزونات العالمية بشكل كبير منذ بداية عام 2017.

وعلى جانب الطلب، كان تباطؤ الاقتصاد العالمي، وخاصة من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المحرك الرئيس لزيادة الطلب العالمي على النفط، ويهدد مستويات الطلب خلال عام 2019. وقد أدى هذا إلى إحداث تغيير ثانٍ في سياسة أوبك في فترة قصيرة جدًا من الزمن وذلك من زيادة الإمدادات للتعويض عن عجز من إيران لكبح الإمدادات مرة أخرى لتجنب إغراق السوق بعد ظهور علامات انخفاض الطلب خلال عام 2019.

العقوبات الإيرانية

بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، أعادت فرض عقوبات أشد صرامة وبعيدة المدى تستهدف الاقتصاد الإيراني. ودخلت المجموعة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ في 7 أغسطس، وشملت القيود المفروضة على شراء إيران للعملة الأميركية، والمتاجرة في الذهب والمعادن الثمينة، وشراء قطع غيار السيارات، وطائرات الركاب التجارية والأجزاء والخدمات ذات الصلة. أما المجموعة الثانية من العقوبات، فهي ما يهم أسواق النفط، وهي تتمثل في تقييد مبيعات النفط والمنتجات البتروكيماوية من إيران. ودخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر. قبل هذا الموعد، وأصبحت أسواق النفط متوترة بشكل متزايد حتى وصلت الأسعار إلى ذروتها في بداية أكتوبر.

وتحسبا للمرحلة الثانية من تطبيق العقوبات، أعربت المملكة العربية السعودية وغيرها من منتجي النفط الرئيسيين عن استعدادها وقدرتها على زيادة الإنتاج لتحل محل أي نقص متعلق بالجزاءات من إيران.

وفي 23 أكتوبر، قال وزير النفط السعودي إن المملكة مستعدة «لتلبية أي طلب يتجسد». في الواقع، كانت السعودية تعمل على زيادة الإنتاج تدريجياً خلال عام 2018. وقد بدأت السنة عند 9.95 ملايين برميل يوميا، وبنهاية شهر أكتوبر، بلغ الإنتاج 10.63 ملايين برميل يوميا، مسجلاً زيادة قدرها 676،000 برميل في اليوم على مدى الأشهر العشرة السابقة، وكانت إيران تنتج أكثر من 500 ألف برميل يومياً دون مستوى إنتاجها خلال الفترة نفسها.

عوامل أخرى

من العوامل الأخرى التي تضيف عدم اليقين إلى أسواق النفط، منتجي النفط الأصغر والأقل استقراراً مثل نيجيريا وليبيا، والزيادات في الإنتاج من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مثل الاتحاد الروسي، والتي تسهم بشكل كبير في العرض العالمي.

والعامل الرئيس الآخر الذي يجب مراقبته على جانب العرض هو مستويات الإنتاج الروسية. حيث تعمل روسيا على زيادة الإنتاج خلال العقد الماضي. وأنتج متوسط 11.29 مليون برميل يوميا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2018 مقارنة بـ 11.17 مليون برميل يوميا في عام 2017. وكان التعاون الروسي مع أوبك بشأن إعلان التعاون أساس نجاحه وسيكون شرطا مسبقا لنجاح أي اتفاق مستقبلي للحد من الإنتاج.

الطلب وتوازن العرض

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لهذا العام والعام المقبل بنسبة 0.2 نقطة مئوية ويتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 % من التقديرات السابقة عند 3.9 %، ولا تزال توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة للولايات المتحدة والصين مستقرة لعام 2018 عند 2.9 % و6.6 % على التوالي ولكن تم تعديلها إلى 2.6 % و6.2 % في 2019.

ويقدر إنتاج أوبك بمتوسط 32.57 مليون برميل يوميا للسنة الحالية ومن ثم ينخفض إلى 31.54 مليون برميل يوميا ليطابق الطلب المقدر لعام 2019. وقد بلغ 32.9 مليون برميل يوميا في أكتوبر، مما يعني أن منظمة الأوبك ستضطر إلى قطع في مكان ما 1.4 مليون برميل يوميا من المستويات الحالية للوصول إلى توازن عرض الطلب في عام 2019.

