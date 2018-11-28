مال وأعمال

أكدت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. أماني بورسلي أن الملتقى الاقتصادي في دورته الأولى الذي يحمل شعار «تمكين أسواق الأوراق المالية» والمقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018 يسلط الضوء على إنجازات ملف تطوير البورصات والتحديات التي تواجه أسواق الأوراق المالية في المنطقة والكويت وسبل التطوير لتمكين البورصات على خدمة ودعم القطاع الخاص الذي بدأ يحتل مكانة مهمة بسبب خطط تحول عواصم المنطقة إلى مراكز مالية اقليمية وعالمية. وكشفت بورسلي خلال افتتاح الملتقى أن فعاليات اليوم الثاني من الملتقى ستشهد تقديم عرض وتقديم تمكين البورصة الكويتية بهدف رفعها للجهات المعنية والتي تمثل مقترحا أو توصيات لاستكمال الجهود الحالية الرامية إلى التطوير والمبذولة من قبل القائمين على إدارة البورصة. ولفتت بورسلي في كلمتها الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الأول بعنوان تمكين أسواق رأس المال الذي انطلقت فعالياته، أمس أن السبب وراء اختيار عنوان مبادرة تمكين أسواق رأس المال لفعاليات الملتقى في دورته الأولى بسبب التطور والزيادة الكبيرة التي يشهدها زيادة حجم السوق وتنوع قطاعاته ورفع كفاءته وتحفيز الشركات على الإدراج باعتباره مشروعاً وطنياً يمثل أهم ركائز تحقيق رؤية صاحب السمو في تحول الكويت إلى مركز مالي تجاري. وأضافت بورسلي أنه مما لاشك فيه أن هذا التجمع الكبير يهدف في المقام الأول إلى التأكيد على أهمية الملف الاقتصادي لرفع تنافسية الكويت ودول المنطقة لتعزيز البنية التشريعية والتحتية اللازمة لدعم وتطوير الأسواق المالية.

دور ريادي

ومن جانبه، أوضح مدير المعهد العربي للتخطيط ممثل الجهات المنظمة في الملتقى د. بدر مال الله أن الملتقى يركز على تحقيق عدد من الأهداف أبرزها عرض دور البورصات الخليجية والمنطقة العربية في ضوء رؤى القيادات لتحويل عواصم الدول إلى مراكز مالية في إطار تمكين القطاع الخاص ورفع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح مال الله في كلمته التي ألقاها نيابة عنه كبير المستشارين في المعهد العربي للتخطيط الأستاذ الدكتور بلقاسم العباس أن الملتقى يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية دور البورصات في تعزيز مكانة اقتصاد الدولة وعلى العوائد لادراج الشركات وتعزيز نمو الأسواق المالية المحلية والإقليمية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي.

