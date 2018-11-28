مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي في الجلسة الثانية أهمية الملتقى في القاء الضوء على قطاع أسواق رأس المال باعتبارها أحد العناصر المهمة والرئيسة في تحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تدشين أدوات استثمارية من شأنها تحقيق نقلة نوعية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأشار الرئيس التنفيذي في شركة كامكو فيصل صرخوه أن القطاع الخاص يعتبر محركاً رئيساً للنمو وعلى الجهات التنظيمية تدارك أهمية الدور التكميلي الذي يلعبه القطاع الخاص في مساندة القطاع العام من حيث خلق فرص العمل واستحداث فرص استثمارية جديدة، وعدم النظر إلى القطاع الخاص باعتباره منافساً للقطاع العام، وأنه من خلال تمكين القطاع الخاص يمكن للمنطقة الاستفادة من توسعة نطاق التعرض للسوق العالمية واجتذاب المستثمرين الأجانب.

ولفت صرخوه في كلمته التي تناولت عدداً من نقاط النقاش أن القطاع الخاص يعتبر محركاً رئيساً لزيادة معدلات الإنتاجية عبر مقاييس معينة مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ففي دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة والكويت على وجه الخصوص، فإن الوضع الطبيعي الجديد هو أن نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لا يمكن أن يعتمد بشكل كامل على الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وبالتالي فإن نمو القطاع الخاص والتوازن الصحيح للمساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص من شأنه مساعدة هذه الاقتصادات. وبدوره ، قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إن ترقية البورصات في منطقة الخليج العربي عامة وفى السوق الكويتي خاصة انعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين الأجانب بالوضع الاقتصادي، وفى الكويت تزامنت مرحلة التعافي مع أحداث ومتغيرات كثيرة يأتي في مقدمتها التدخل الحكومي التشريعي من خلال سن قوانين جديدة لتعديل الهيكل التنظيمي لسوق المال. وتطرق السلمي لأهم التحديات التي تواجه قيد الشركات في البورصة تتمثل في إقناع الشركة بجدوى الادراج، نظراً لما في ذلك من انعكاسات إيجابية ليس فقط على المساهمين من خلال تنويع أدوات الاستثمار، ولكن أيضاً تصبح للشركات المدرجة قدرة على توسيع أنشطتها والاتجاه أكثر لتطوير أعمالها والابتكار فيها. بالإضافة إلى رفض بعض قطاعات من المجتمع لفكرة خصخصة شركات القطاع العام(الحكومية). وفيما يتعلق بالانسحاب الاختياري من البورصة ، قال السلمي إن هيئة أسواق المال أوضحت في 7 ديسمبر 2016 أن الانسحاب الاختياري للشركات من البورصة لن يؤثر على الاقتصاد الكويتي، حيث أن مساهمة أي منشأة أو شركة إنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي تقاس بمقدار القيم الصافية التي أضافتها الشركة للناتج المحلي الاجمالي، أو ما يعرف بالقيمة المضافة، وهذه القيمة لن تتغير سواء كانت الشركة مدرجة أم غير مدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية. بدوره قال فايز الكندري إن الغلو في التشديد والمبالغة في التشريع قد يكون له تأثير عكسي، الا ان الغاية من اصدار قانون تبقي تحقيق أهدافه. وتطرق الكندري إلى تقرير احدى اللجان حول ظاهرة الانسحاب من البورصة حيث بلغ عدد الشركات اكثر من 50 شركة. وتحدث الكندري عن تجفيف منابع الاستثمار في السوق اذ لا يوجد منتج اخر غير تداول الاوراق المالية منوها الى صدور قرارات سابقة في شأن ايقاف التداول في المشتقات المالية واعطاء فرصة للعقود القائمة، منوها الى صدور قرار اخر مفاجئ دون فرصة لتلك العقود ايضا.

