مال وأعمال

افتتح ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الشيخ محمد العبد الله نائب وزير شؤون الديوان الأميري الملتقى العالمي للمعلوماتية (2018) أمس الملتقى العالمي للمعلوماتية 2018 في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بحضور الشيخة عايدة سالم العلي الصباح رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية التي تنظم الملتقى، والدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، وحشد من المسؤولين والمهتمين، ونخبة متميزة من المتخصصين والخبراء العالميين والصناع والمبادريين الرقميين.

وفي كلمته الافتتاحية قال ممثل حضرة صاحب السمو راعي الملتقى الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري: ان هذا الملتقى الذي يستشرف المستقبل يلبي رؤية حضرة صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز اقليمي مالي وتجاري وتقني متقدم؛ حيث يشكل منصة واسعة تلتقي فيها النخب العالمية المتميزة في عالم الرقمنة المالية، مستهدفا تكوين منظومة جديدة ذات فعالية كبيرة في التغيير الاقتصادي.

وأشاد العبدالله بجهود جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، غير متجاوز أن أذكر بالشكر والعرفان الشيخ سالم العلي الصباح على تخصيص هذه الجائزة.

الدفع بصناعة التقنيات

من جانبه قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل ان بنك الكويت المركزي يعمل على الدفع بصناعة التقنيات المالية وتوجيهها لهدف الكويت الأسمى وهو (استدامة الرفاه للجميع).

وأضاف الهاشل في كلمته خلال (الملتقى العالمي للمعلوماتية) أن التقنيات الحديثة فتحت أبوابا جديدة للتواصل وحملتنا الى حيث لم يخطر في خيال كثير منا مؤكدا أن متطلبات المجتمع واحتياجاته كانت الدافع الأكبر وراء التقدم ومحرك لهذا التغيير.

وأشار المحافظ الى ان الثورة التقنية غيرت العالم فوصلت أقطار الكوكب بعضها ببعض ونسجت شبكات التواصل الاجتماعي أنماطا جديدة من العلاقات الانسانية وسهلت التقنيات اجراء الأبحاث والتسوق ودفع الأموال بلمسات قليلة على شاشات هواتفنا حتى بات من الصعب التفكير في عالم أعزل من هواتفه الذكية أو معزول عن الانترنت أو مجرد من شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى من تطبيقات توصيل الطعام.

تطورات سريعة

وأشار الى أن العالم كما نعرفه اليوم يتغير بصورة سريعة وتصوغه العوامل الانسانية والتقنية صياغة جديدة حتى بات كثير من القطاعات التقليدية مثل الخدمات الصحية والنقل والضيافة وتجارة التجزئة والتصنيع تخوض اليوم غمار التطور التقني وتتغير كليا خلال هذه العملية.

وعن أثر التقنيات الحديثة على القطاع المالي ومستقبلها تناول المحافظ اتجاهات التقنيات المالية وما تعد به من فرص وما تنطوي عليه من مخاطر فضلا عن دور البنك المركزي والأطراف المعنية الأخرى في توجيه هذه الطاقة بما يمكن القطاع المالي ويسهل مشاركته في تحقيق هدفه الأسمى وهو (استدامة الرفاه للجميع) مشيرا الى أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون احتضان الابداع التقني وتبنيه مع اجتناب المخاطر على المستخدمين والاقتصاد والمجتمع بمعناه الأشمل.

وعن تطور التقنيات المالية قال المحافظ انها تتطور بسرعة هائلة ولكنها مهما بلغت من تقدم لا بد أن ترجع في أصلها الى الانسان مؤكدا انها في حال عدم سدادها احتياجات الانسان وتلبي متطلباته فانه لن يتقبلها وبالتالي لن يكتب لها أي نجاح وهو الامر الذي ينطبق على التقنيات المالية التي تشمل في اطارها العام مجموعة واسعة من الابتكارات المالية الجديدة والمتقدمة.

واضاف أن التقنيات المالية توظف اثني عشر نوعا مختلفا من التقنيات من ضمنها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأصول الافتراضية وغيرها مشيرا الى ان العالم قد تبنى بالفعل بعض هذه التقنيات مثل العمليات المصرفية عبر الهواتف الذكية في حين ما يزال قسم منها في انتظار التطبيق.

استثمارات هائلة

وأشار المحافظ الى ارتفاع اجمالي الاستثمارات في التقنيات المالية خلال السنوات الست الأخيرة من 9 مليارات دولار في 2012 الى ما يقدر بقرابة 120 مليار دولار أميركي في نهاية العام الماضي أي بنحو 50 في المئة سنويا، في حين يبلغ معدل الصفقة الاستثمارية في مجال التقنيات المالية 66 مليون دولار أميركي يمثل ضعف المعدل في أي مجال من المجالات التقنية الأخرى.

وذكر أن الأصول الافتراضية مثال لافت على نمو الاستثمار في التقنيات المالية اذ يوجد اليوم ما يقارب 2100 نوع منها تنشط حول العالم وتبلغ القيمة السوقية للخمس الكبرى منها مجتمعة 160 مليار دولار فيما بلغ مجموع أصول (بتكوين) وحدها في مطلع نوفمبر 110 مليارات دولار متجاوزا قيمة اجمالي الجنيه الاسترليني المتداول في العالم رغم أنه عملة خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وبين أن قيمة مجموع الأصول الافتراضية في ذروتها مطلع هذا العام زادت عن 830 مليار دولار أي ما يقارب ثمانية أضعاف اجمالي الجنية الاسترليني المتداول في العالم مشيرا الى انه من الواجب أمام أرقام النمو البراقة وسرعته الهائلة ألا نذهل عن المخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على النظام المالي والمصرفي.

ولفت أن في الكويت أمثلة مشجعة اذ تحقق كثير من مبادرات التقنيات المالية نموا مشهودا وتستقطب آلافا من المستخدمين من المنطقة كلها وتشمل هذه المبادرات تطبيقات التجارة الالكترونية والتسوق عبر الانترنت وتوصيل طلبات الطعام وغيرها ولدى الكويت أكثر من ستين شركة لتطبيقات التقنيات المالية حاليا.

أما بالنسبة للفرص والتحديات والمخاطر التي تكتنف التقنيات المالية قال المحافظ ان مكمن الفرص التي تعرضها التقنيات المالية هو القبول الهائل الذي تحظى به اذ يرغب العملاء بالحصول على خدمة سلسة ومن هنا تتأتى للتقنيات المالية جاذبيتها وتقوم على أربع ركائز، وهي سهولة الوصول الى الخدمات المالية، والكفاءة العالية والكلفة المنخفضة وجودة التجربة التي تمنحها للمستخدم مشيرا الى أنها وفرت بفضل سهولة الوصول اليها فرصة مواتية لتعزيز الشمول المالي وايصال الخدمات المالية في ظل عدم وصول الخدمات المصرفية الى ما يقارب ربع سكان الارض اي 1,7 مليار.

مستشهدا بتجربة كينيا في هذا المجال، حيث الحصول على هاتف ذكي أسهل من فتح حساب مصرفي، نجح تطبيق (ام-بيسا) في ايصال الخدمات المالية للملايين من العملاء غير المشمولين بخدمات البنوك من خلال نظام للتحويلات المالية عبر الهواتف الذكية وقد حقق نجاحا كبيرا بعدد مستخدمين اليوم يتجاوز 25 مليون مستخدم في عشر دول.

وعقد الدكتور الهاشل مقارنة بين عدد عملاء أكبر بنك في العالم (البنك الصناعي والتجاري الصيني) البالغ 500 مليون عميل وعدد عملاء أكبر شركات التقنيات المالية في العالم (آنت فاينانشال) الذي يتخطى 870 مليون عميل.

وأضاف أن آخر التقديرات تشير الى بلوغ قيمة آنت فاينانشال 150 مليار دولار أميركي ما يضعها في مصاف مؤسسات مالية عريقة تعمل في هذا القطاع منذ 150 عاما فضلا عن قيمة هذه الشركة بلغت في 14عاما فقط أكثر من ضعف ما بلغته قيمة بنك غولدمان ساكس بعد قرن ونصف من تأسيسه.

ضمان الاستقرار

وعن دور البنك المركزي في التقنيات المالية قال المحافظ انه في ضوء الفرص والتحديات فانه يتعين على الجهات الرقابية تحقيق توازن بالغ الدقة بين اطلاق العنان للابتكار والابداع وبين ضمان استقرار النظام المالي.

وأضاف أن الاستقرار المالي والنقدي أولى أولويات (المركزي) ما يستدعي منع استغلال منصات التقنيات المالية كثغرة تتسرب منها الأموال الناجمة عن العمليات غير القانونية والاجرامية فضلا عن ضمان عدم تهديد التقنيات المالية استقرارنا المالي والاقتصادي لا من الناحية التقنية ولا من الناحية النظامية.

وأفاد أن بنك الكويت المركزي لا يدخر جهدا في حماية العملاء من خلال التحقق من قيام التقنيات المالية على نظم موثوقة ووسائل أمن وحماية وافية ولكن ذلك لا يعفي العملاء من مسؤولية التحلي بالوعي بمخاطر معاملات التقنيات المالية.

وقال الدكتور الهاشل انه بالنظر الى المخاطر المحتملة تتضح أهمية الدور المحوري الذي تنهض به الجهات الرقابية في تطوير البيئة الملائمة لتبني التقنيات المالية مشيرا ويتبين أن النظم الرقابية الحديثة الفعالة شرط لا مناص منه ولا غنى عنه لبيئة خصبة تزدهر فيها التقنيات المالية.

لنكن مستعدين لتطورات تقنية جديدة

أكد محافظ المركزي على ضرورة استعداد المؤسسات التعليمية للمستقبل واعداد الطلبة لذلك تبني تضمين التقنيات الرقمية في مناهجها الدراسية وعقد شراكات مع المؤسسات العالمية وتأسيس مختبرات الابتكار لتطوير أبحاث التقنيات المالية وحلولها مشيرا الى أن (المركزي) يدرس تأسيس مثل هذا المختبر بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات العالمية. ودعا المبتكرين الى تقديم حلول خارج الأطر المألوفة تخدم احتياجات المجتمع بطريقة مسؤولة ومستدامة فضلا عن ضرورة قيام البنوك بسرعة تبني الحلول التي توفرها التقنيات المالية والبناء على ما تتمتع به من ثقة وخبرة وقدرات مالية لتقديم خدمات أفضل لعملائها والحفاظ على الثقة التي اكتسبتها والبناء عليها.

تكريم المشاركين

قام ممثل راعي الملتقى الشيخ محمد العبد الله نائب وزير شؤون الديوان الأميري، ترافقه الشيخة عايدة سالم العلي الصباح بتكريم المتعاونين مع الجائزة: جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وشركة همة تك، والمشاركين في الفعاليات: جامعة الكويت، والجامعة العربية المفتوحة، وجامعة الخليج، وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وممثلي المجتمعات الرقمية الفاعلة: مجتمع الألعاب الالكترونية، ومجتمع المخترعين، ومجتمع الصناع. إنجاز العمليات بات أسرع

ذكر محافظ المركزي د. محمد الهاشل انه بفضل كفاءة التقنيات المالية بات انجاز العمليات المالية بسرعة ارسال بريد الكتروني الأمر الذي أدى الى انخفاض كلفة تحويل الأموال واستثمارها كما أصبح العميل اليوم بفضل كفاءة التقنيات المالية قادرا على الاستثمار مهما كان المبلغ قليلا.

ورأى المحافظ أن أكبر التحديات المتعلقة بالتقنيات المالية تكمن في تبني هذه التقنيات وتطبيقها في صورة خدمات وادماجها مع النظم التقليدية القائمة فضلا عن ضرورة تبني ثقافة جديدة في ادارة الأعمال وبناء مهارات جديدة على كل الصعد وبالتالي استثمارا في العنصر البشري تأهيلا وتدريبا ورفعا لمستوى مهاراته. واكد على وجود مخاطر يبغي تجنبها أو خفض احتمالاتها أولها التهديدات بالاختراق والسرقة لبيانات المستخدمين وأموالهم مالم توضع وسائل الحماية اللازمة لتحصينها وحراستها.

وأضاف ان امتداد أنشطة شركات التقنيات المالية على رقعة واسعة من العالم وارتباطها مع أطراف مختلفة وشركاء متباينين قد تنشئ ثغرات تستغل لعمليات غير قانونية من اساءة لاستخدام النظم وغسل للأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وتابع الدكتور الهاشل انه مع الترابط المتزايد للنظام المالي فالمطلوب ضمان متانة البنى التحتية التقنية وأمنها لعدم التعرض لمخاطر تشغيلية واختلالات تقنية يصعب التنبؤ بها مبينا ان شركات التقنيات المالية التي تنمو نموا هائلا في سرعته وحجمه بامكانها أن تشكل مخاطر نظامية على النظام المالي برمته كما في حال القرصنة على بيانات العملاء للشركات.

وأضاف أنه على الرغم من أن حالات القرصنة بهذا الحجم نادرة نسبيا الا أنها ان حدثت يكون وقعها مدويا مشيرا الى عملية القرصنة التي تعرضت لها وكالة التصنيف الائتماني للأفراد ايكويفاكس وسرق من جرائها بيانات شخصية ومالية لمائة واربعين مليون عميلا كما تعرضت شركة كوين تشيك لعملية اختراق خسرت فيها أكثر من 500 مليون دولار أميركي من أصولها الافتراضية.

