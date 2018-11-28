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لجنة المرأة الدولية احتفلت بمرور 30 عاماً على تأسيسها

نهى أحمد حنيفة
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الأربعاء 28 نوفمبر 2018

احتفلت لجنة المرأة الدولية بمرور 30 عاما على تأسيسها، بحضور رئيسة اللجنة حرم سفير سويسرا كليتشي غوبلر، وعضوات اللجنة من زوجات السفراء والدبلوماسيين وسيدات من المجتمع، ومؤسسات اللجنة عام 1988 من حرم سفير هولندا فلينغ هانيك وجاسمين شحيبر، وذلك في حفل أقيم بقاعة الجوهرة بفندق كراون بلازا. وأعربت فلينغ هانيك عن بالغ سعادتها لمشاركتها احتفالية اللجنة فرع الكويت بمرور ثلاثين عاما على تأسيسها، وتطرقت للحديث عن بعض الذكريات التي جمعتها مع زميلاتها فيما مضى، والتحديات التي واجهنها واللحظات السعيدة التي مرت عليهن، متمنية كل التوفيق والنجاح للعضوات الجديدات.
بدورها، رحبت رئيسة اللجنة غوبلر بالحاضرات ودعتهن للاستمتاع بفعاليات اليوم، واعلنت عن قيام العضوات بزيارة جسر جابر الاحمد، الذي يعد تحفة معمارية عالمية للاطلاع على معالم الكويت الحديثة وانجازاتها.
وقد تزينت القاعة بالوان لوغو اللجنة الأزرق والأبيض، وتخلل الحفل تقديم طلبة المدرسة البريطانية الكويتية فقرة غنائية استعراضية يامال، كما تم تقديم فيديو تسجيلي يسرد مسيرة اللجنة وتاريخها ونشاطاتها خلال الثلاثين عاما التي مضت. وفي الختام كُرمت مؤسسات اللجنة ورئيساتها على مدار الأعوام السابقة، مع تقديم دروع تكريمية للصحف التي أسهمت في دعم مسيرة لجنة المرأة الدولية إعلاميا.


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