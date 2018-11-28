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تكريم معلمي ومعلمات «المتوسطة» المتميزين


استضافت مدرسة الدسمة المتوسطة للبنات الحفل الأول لتكريم المتميزين من معلمي ومعلمات مدارس المرحلة المتوسطة، برعاية وحضور مديرة الشؤون التعليمية شكرية السعيدي، ومراقب التعليم المتوسط علوي الظفيري، الذي القى كلمة بالمناسبة اشاد فيها بالدور المهم والحيوي الذي يؤديه المعلم في كل مكان، معتبرا ان المعلمين صفوة المجتمع التربوي، وبالتالي لهم حق علينا أن نبرز المتميزين ونحفزهم لأنهم يستحقون التكريم.
ومن جانبها ألقت المعلمة نور النصار من مدرسة بوبيان كلمة المعلمين والمعلمات المميزين، اعقبها تكريم السعيدي للمعلمات المتميزات والظفيري للمعلمين المتميزين، تلا ذلك عزف مقطوعة موسيقية من تقديم الفريق الموسيقي في مدرسة الدسمة المتوسطة بنات.


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