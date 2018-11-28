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تجربة بعد أخرى، يؤكد المخرج التلفزيوني علي النجار بصمته الإبداعيةالتي راحت تترسخ تجربة بعد أخرى، وعملاً بعد ثان.

منذ أيام شاهدت له أحدث أعماله الذي قدمه بمناسبة مشاركة الكويت في احتفالات سلطنة عمان بعيدها الوطني، عبر قراءة فنية تمزج الموسيقى بالكلمة والصورة التي تستحضر جوانب من ثراء المجتمع العماني الزاخر بالألوان والصور والألحان.. من كلمات كامل البطحري وأداء أسعد البطحري.

وهكذا هي النسبة الأكبر من أعمال هذا الفنان، الذي فضل أن يبتعد عن دائرة الأضواء والتصريحات والإعلام، ليترك لأعماله أن تكون هي السفير.. وهي البصمة.

ومن قبلها شاهدت له «عجلة النفط» وهو فيلم وثائقي قصير، يذهب إلى منطقة ثرية بالتفاصيل والمعلومات، راح يشتغل عليها، ألا وهي مرحلة اكتشاف النفط في الكويت، مستحضراً ضمن التوثيق صوت المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح وهو يتحدث عن اكتشاف النفط.

وتمضي إحداثيات ذلك الفيلم عبر مزج بين ما هو فعل وثائٍقي بحت وإعادة تصوير لمجموعة من المشهديات بشكل متجدد.

فيلم «عجلة النفط» يمتلك إيقاعه المتسارع عبر مسيرة شيوخ الكويت وقادتها. وصولاً إلى عهد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - ومرحلة اكتشاف النفط الخفيف، وقد تم إنتاج هذا الفيلم من قبل شركة نفط الكويت مقروناً ببحث احترافي عالي المستوى لبلورة المضامين إلى صورة عامرة بالحقائق والتميز الاحترافي.

على صعيد الصوت والصورة وتنفيذ المشاهد والكتابة البصرية والمونتاج لأطنان من المشاهد والصور والمعلومات.

المخرج علي النجار ليس مجرد اسم.. إنه بصمة تمتلك حضوررها ولغتها وخصوصيتها وتفردها العالي، الذي ينطلق من عشق للحرفة وموهبة عالية وخبرة راحت تتجذر وقبل كل هذا وذاك فهم للمفردة واللحن والتحقيق الشديد العذوبة للمشهد البصري.

ويبقى أن نقول..

علي النجار.. السهل الممتنع.

