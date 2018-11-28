إضاءات

شدد المخرج المنتج حسين دشتي على ان تجربته الدرامية الجديدة في مسلسل ماذا لو؟ تمثل تجربة متجددة على صعيد الشكل والمضمون . وتنطلق الى آفاق مرحلة درامية إضافية لرصيد الدراما التلفزيونية الكويتية .

وقال المخرج المنتج حسين دشتي :

- مسلسل ماذا لو ؟ يمثل التجربة الثانية بالنسبة لي بعد تجربة مسلسل آخر الشتا التي قمت بانتاجها في الموسم الماضي وقام بإخراجها الفنان فيصل العميري وحصدت كثيراً من النجاح والاهتمام، ويمثل مسلسل ماذا لو ؟ تجربة إضافية بالنسبة لي على صعيد الجمع بين الاخراج والانتاج، وتذهب الى مضامين مقرونة بحلول على صعيد الشكل لتعبر عن مرحلة وجيل جديدة في صناعة الدراما التلفزيونية الكويتية والخليجية على حد سواء وتقترن بحضور عالي الكعب لكوكبة من نجوم الدراما محليا وخليجيا وعربيا . وأشار المخرج حسين دشتي الى ان مسلسل ماذا لو ؟ تدور أحداثه حول مضمون أساسي هو الاختيار ومن ثم القرار ونتائج تلك القرارات على كل شخصية في هذه السلسلة .

وقال حسين دشتي :

- يتكون المسلسل من خمسة خطوط درامية رئيسة، فهناك دمج واضح بين الدراما والتراجيديا والأكشن وأثر ذلك على كل شخصية، والعمل من تأليف فيصل البلوشي ومعالجة درامية عدنان بالعيس .

وعن فريق النجوم قال دشتي :

- في العمل الجديد كوكبة من نجوم الدراما ومنهم خالد أمين ومنذر رياحنة وحسن ابراهيم وروان مهدي ونور الغندور وعبدالله التركماني وعلي الحسيني وليلى عبدالله وأسيل عمران وعبدالله عبدالرضا وغرور صفر وأحمد بن حسين وضاري عبدالله وعلي ششتري وغرور .

ويتابع المخرج حسين دشتي متحدثا عن فريقه الفني قائلا :

- مدير التصوير والإضاءة فيكان جلكيان ومساعد كاميرا ول جوزيف انطي ومساعد إضاءة أول جان بوديب وإشراف على التصوير منح صليبا بالإضافة الى كل من محمد الأسعد وعبدالرحمن حسين ومريم العماني وعدنان بالعيس .

ويستطرد المخرج حسين دشتي :

- حرصت ومنذ اللحظة الأولى ان تكون هذه التجربة تعبرعن جيلي وأيضا جيل الشباب في تقديم دراما تختلف شكلا ومضمونا عن كل ما هو سائد وتقليدي ومستعاد للانطلاق الى آفاق مرحلة جديدة من صناعة الدراما التلفزيونية نابضة بالبحث والتحليل وثرية بالمشهديات البصرية والحلول الإخراجية التي تنطلق الى آفاق مرحلة جديدة تمثل رهاناً مستقبليا وإضافيا لرصيد الدراما الكويتية والخليجية والعربية .

وفي ختام تصريحه قال المخرج المنتج حسين دشتي :

- العمل سيكون جاهزا للموسم المقبل، وسيتم الإعلان في غضون الأيام المقبلة عن جميع التفاصيل الخاصة بالعمل وبحضور عدد بارز من نجومه الذين يحطون الرحال بيننا هذه الأيام في دولة الكويت لتصوير مشاهد العمل المرتقب .

