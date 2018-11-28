عربيات ودوليات

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى الملف اليمني والحلول السياسية للأزمة.

وأفادت قناة «العربية» الإخبارية بأنه جرى التأكيد بين مصر والسعودية على مواجهة التدخلات الإيرانية. كما أفادت بتمسك السيسي ومحمد بن سلمان بشروط المصالحة مع قطر من دون أي تنازل.

وأضافت أنه تم الاتفاق بين القاهرة والرياض على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

وبعث الرئيس المصري برسالة إلى الملك سلمان تجدد التزام مصر بأمن الخليج.

وخلال جلسة مغلقة بين السيسي وولي العهد السعودي، أشاد الرئيس المصري بالتحركات التي اتخذتها المملكة في قضية خاشقجي.

وتناولت الجلسة الأوضاع في المنطقة بشكل كامل وتم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية العالقة، حيث تم التوصل إلى بدء تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين. بالإضافة إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية، وأيضا آخر تطورات الأزمة السورية.

كما جرت مباحثات أيضا تناولت ضرورة توسع الدول العربية في أفريقيا من مشروعات وتنمية لمواجهة أي توغلات من دول تهدد الأمن القومي العربي.

وتم التطرق في اللقاء إلى تمسك الدول العربية بالشروط التي وضعتها لقطر، وأن هناك تمسكاً بها ولا تنازل عنها.

ورحبت قوى سياسية وبرلمانية مصرية بزيارة ولي العهد السعودي للقاهرة وأكدت أن الزيارة تمثل رسالة واضحة تؤكد مدى عمق العلاقات بين القاهرة والرياض، وأنهما سيظلان حليفان في مواجهة الضغوط الخارجية على بلد الحرمين وأرض الكنانة.

وشدد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري السابق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،أن العلاقات بين البلدين عميقة وممتدة على مدى سنوات طويلة، لافتا إلى أن المنطقة العربية تمر بظروف دقيقة، ما يستلزم التشاور ووضع رؤى وإستراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتابع عرابي أن جولة ولي العهد الخارجية التي تضمنت الإمارات والبحرين ومصر، تعد بداية مرحلة جديدة في العمل العربي المشترك وبداية جديدة في العلاقات العربية، مشيرا إلى أن القاهرة والرياض هما الركيزتان الأساسيتان لأي نظام عربي مرجو. فيما قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الزيارة سوف تحدث نقلة جديدة في العلاقات بين البلدين واستمرار التشاور المتبادل والتنسيق المستمر من أجل مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، حتى أصبحت تلك العلاقة نموذجا فريدا للعلاقات العربية القوية والمترابطة والتي لا يمكن لأي مؤامرة النيل منها.

وكان العديد من المصريين والسعوديين تجمعوا أمام مقر إقامة ولي العهد السعودي في القاهرة،

وعبروا عن سعادتهم بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، رافعين أعلام المملكة العربية السعودية وأعلام مصر.

وقال المشاركون، إن مصر والمملكة العربية السعودية ستظلان الحجر الذي تتحطم عليه كل محاولات زعزعة استقرار المنطقة والنيل من شعوبها.

