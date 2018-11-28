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السعودية تنفي أنباء عن إرسال قوات إلى سورية


أنقرة- باريس- الوكالات: نفت السفارة السعودية في أنقرة أنباء تناقلتها وسائل إعلام بشأن تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة في سورية. وقالت السفارة في بيان «تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أنباء حول تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية في شمال شرق سورية».
وأضاف البيان «تؤكد السفارة أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق، حيث لا توجد أي قوات عسكرية سعودية في سورية». ودعت السفارة عبر بيانها، «وسائل الإعلام لتحري الدقة والنزاهة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة».
الى ذلك أعلنت الخارجية الروسية امس أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان سيبحثان في باريس جملة من القضايا الدولية الملحة والعلاقات الثنائية. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الخارجية الروسية أنه من المقرر أن يتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في سورية في ضوء القمة الرباعية الأخيرة في اسطنبول بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا، كما سيبحثان التطورات في ليبيا واليمن، وأفغانستان وأفريقيا الوسطى وأوكرانيا. وستركز المحادثات كذلك على سبل الحفاظ على اتفاق إيران النووي، بما يحفظ مصالح الشركات الروسية والفرنسية من أثر العقوبات الأميركية.


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