عربيات ودوليات

غزة- الوكالات: اكد الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» سامي مشعشع إن المحاولات الأميركية لإنهاء الوكالة فشلت فشلا ذريعا بعد تخفيض عجزها المالي الذي خلفه وقف تمويلها من الولايات المتحدة، والنجاح في إيجاد اصطفاف دولي مساند لها سياسيا وماليا.

وقال مشعشع لموقع قناة «الجزيرة» الالكتروني ان «تخفيض العجز انتصار للإرادة الدولية ودعمها لوكالة الغوث وهي رسالة دولية واضحة بأن محاولات إنهاء الوكالة وتجفيف مواردها والتشكيك بدورها فشلت فشلا ذريعا وأن الدول التي اصطفت وراء الوكالة أكدت على دورها».

وشدد الناطق على أن هذا الاصطفاف سيكون داعما لتجديد تفويض الوكالة لولاية جديدة تمتد ثلاث سنوات في نوفمبر 2019. وقال «نحن متأكدون من أننا سنحصل على دعم كبير في عام 2019 ومماثل لما حصلنا عليه عام 2018».

وكان المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أعلن في اجتماع لجنتها الاستشارية برئاسة تركيا في الأردن الأسبوع الماضي، تقليص العجز المالي الذي واجهها من 446 مليون دولار إلى 21 مليونا للعام 2018.

وواجهت الوكالة الدولية أزمة مالية عاصفة مطلع 2018 بعد إعلان الولايات المتحدة تقليص دعمها السنوي للوكالة من 360 مليون دولار إلى 60 مليونا فقط، وكانت مساهمتها تغطي 40% من ميزانية الوكالة. ودفع هذا التقليص الأونروا إلى إطلاق نداء إغاثة لجمع 800 مليون دولار لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في سورية وفلسطين، بالإضافة إلى خمسين ألف لاجئ فلسطيني نزحوا من سورية إلى لبنان والأردن.

وقال مشعشع إن المجتمع الدولي والدول المتبرعة للوكالة والدول المضيفة لم تتواطأ مع القرار الأميركي بوقف مساعداته للأونروا، بل ساهمت في التصدي لمحاولات إنهاء عملها. كما أوضح أن الدعم الدولي السياسي والدبلوماسي للوكالة أُردف بدعم مالي، فالدول المتبرعة التقليدية وفت بحصتها وزادت عليها، ولأول مرة قدمت الدول العربية تبرعات غير مسبوقة بقيمة 200 مليون دولار وهي موزعة على الكويت قطر والسعودية والإمارات بخمسين مليون دولار لكل منها.

وحسب المسؤول فيها، فقد اعتمدت الوكالة سياسة تمويل جديدة لتعويض الفاقد الأميركي عبر الذهاب إلى الصناديق الدولية والقطاع الخاص والتبرعات الإسلامية، وكذلك الوصول إلى متبرعين جدد في آسيا الوسطى ودول أخرى.

