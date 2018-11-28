عربيات ودوليات

كشف البيان الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلام في سورية ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن هذا الشهر النقاب عن أحداث مثيرة. وقد أشاد دي ميستورا بأهمية اجتماع اسطنبول، أنه كان هناك إعداد لقمم أخرى بنفس القدر من الأهمية في أستانا، وبلدان مجموعة العشرين في بيونيس آيرس. وقال أمام المجلس أن العمل الجاري «ملح للغاية»، وأن الأسابيع القادمة ستكون «ذات أهمية حاسمة».

لكن الواقع أن فرص توصل دي ميستورا إلى سلام غير موجودة بالمرة- فمن المستبعد أن يتنازل النظام السوري عن المكاسب التي حققها في ساحة المعركة على مائدة المفاوضات.

وقد أمضى «شيخ الدبلوماسيين»، المعروف ببدلاته الأنيقة ونظارته الفريدة، والذي يتحدث سبع لغات، حياة مهنية حافلة امتدت لأربعة عقود في الأمم المتحدة، تنقل خلالها بين السودان وكوسوفو، وبين العراق وأفغانستان. وعندما يغادر منصبه في ديسمبر، سيكون قد قضى 1600 يوم كوجه الأمم المتحدة الدبلوماسي في سورية. وبالمقارنة، كانت مدة توليه المنصبين السابقين نصف هذه المدة تقريباً.. الأمر الذي يعتبرها المدافعون عنه كنقطة لصالحه.

غير أن منتقدي دي ميستورا يرون أن جهوده بعيدة كل البعد عن الواقع. فقد وصف معين رباني، الذي شغل لفترة وجيزة منصب رئيس وحدة الشؤون السياسية التابعة لدي ميستورا، المسار الدبلوماسي الذي يشرف عليه كنسخة سورية من عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية. كما انهارت تقريباً جميع عمليات وقف إطلاق النار التي أيدها دي ميستورا، وأثبت أنه عاجز إلى حد كبير عن التفاوض بشأن دخول المساعدات إلى المناطق التي تحاصرها القوات الحكومية. وهو متهم بالتواطؤ في مسرحية دبلوماسية، حتى مع قيام الحكومة السورية وحلفائها بتبني سياسة الأرض المحروقة ضد الأجزاء التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة في البلاد.

وقد تولى دي ميستورا منصبه في صيف 2014، عندما كان الدبلوماسيون الأميركيون والأوروبيون يتقبلون حقيقة أن افتراضاتهم الأولية حول مسار الحرب السورية كانت خطأ تماماً. فقد أثبت نظام الأسد أنه أقوى بكثير مما توقعه الكثيرون. وفي أول اجتماع له مع الرئيس السوري، نصح الأخضر الإبراهيمي، سلف دي ميستورا، الأسد بضرورة الالتزام ببيان دولي حديث والإعلان عن استعداده الاستقالة إذا كان ذلك في مصلحة البلاد، ما كان له بالغ الأثر على توتر العلاقات لبقية فترة الإبراهيمي.

أما دي ميستورا، فقد تعهد منذ البداية على تحسين العلاقات مع دمشق. فقد «أراد بناء الثقة مع الروس والنظام.

أما في تصريحاته العامة، كان دي ميستورا دائم التفاؤل حول احتمال حدوث انفراجة دبلوماسية. فقد بشر «بملتقى طرق تاريخي» محتمل للسلام في العام 2016، وقال إن قطار الدبلوماسية «يسخن محركه» في العام 2017. وتعهد بـ «الطرق على الحديد ساخناً» في مفاوضات العام 2018. وفي هذه الأثناء، ظل دائم التأكيد بأنه ما من حل عسكري للقضية: «الثابت الوحيد في هذا الصراع الذي لا يمكن التنبؤ به هو أن أيا من الطرفين لن يفوز»، كما صرح لمجلس الأمن في سبتمبر 2016.

وبعد استعادة حلب، استقال بعض الدبلوماسيين، لكن دي ميستورا اختار الدفع إلى الأمام. وكي يبقي على عمليته الدبلوماسية على قيد الحياة، قام المبعوث الدولي بتغيير الأهداف الدبلوماسية: وهي الحفاظ على العملية على قيد الحياة حتى وإن لم يصدق أحد حقيقة أنه يمكن أن تؤتي بنتيجة ذات مغزى. وقال رباني: «أصبحت المهمة هي تمديد المهمة».

لكن، في أسوأ الأحوال، سمحت جهود دي ميستورا للقوى العالمية بالحفاظ على واجهة دبلوماسية، حتى عندما اعتمدت على جيوشها لإثبات حقائق جديدة على الأرض. مع استمرار الحكومة السورية وحلفائها في كسب القوة، قادت روسيا مبادرة دبلوماسية دفعت دي مستورا أكثر نحو الهامش السياسي. وكانت ذروة هذا الجهد اتفاقاً تم التوصل إليه عام 2017 في أستانا بين تركيا وروسيا وإيران لإقامة أربع مناطق «خفض تصعيد» في الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون. ورغم امتداح الرعاة لجهود دي ميستورا التفاوضية، فقد فُهم على نطاق واسع بأن عملية أستانا كانت بمثابة مسار منفصل. ومع ذلك، ألقى المبعوث بثقله وراء المحادثات، قائلاً إنه «يجب النظر إليها باعتبارها ترسي الأساس لتجديد عملية جنيف».

وقال رباني: «من وجهة نظر رعاة أستانا، كان دور دي ميستورا هو إضفاء الشرعية الدولية عليها». وأردف قائلاً: «ولا أعتقد أنه أدرك أنه كان يبارك في الأساس عدم صلته بالموضوع».

وفي بيانه إلى مجلس الأمن، وصف دي ميستورا مستقبل تؤدي فيه مناطق التصعيد إلى انخفاض العنف. لكنها، في الواقع، سمحت للحكومة السورية وحلفائها بنقل القوات مؤقتًا عن تلك المناطق والتركيز على تهدئة المناطق الأخرى. أما مبادرة دي ميستورا الدبلوماسية الأخيرة فكانت إنشاء لجنة لصياغة دستور سوري جديد. فخلال العام الماضي، حاول دي ميستورا إطلاق المبادرة بمشاركة المعارضة وأعضاء الحكومة، وهو باق في منصبه حتى ديسمبر لتحديد ما إذا كان هناك أي احتمال للنجاح. وفي حين أنه من الممكن تشكيل اللجنة، إلا أن هدفها النهائي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى انتقال سياسي ما زال بعيد المنال. وفي انتقاد لاذع لدي مستورا، اتهمته صحيفة الثورة الحكومية السورية بالتآمر مع «الإرهابيين» قائلة: «لقد وصلت إلى العنوان الخطأ، وطرقت على الباب الخطأ، ودخلت في الوقت الخطأ».

وقد أدى اليأس من هذه الجهود الدبلوماسية إلى مطالبة المبعوث الخاص الجديد، غير بيدرسن، بصرف النظر عن العملية برمتها. يجادل المدافعون عن دي ميستورا بأن الإدانات العامة لأولئك الذين يقفون في طريق السلام لن تفعل شيئاً لتغيير الواقع على الأرض، وأن الاعتراف بالهزيمة لن ينقذ حياة واحدة.

ويقول المحللون إن كلفة الحفاظ على العملية السياسية مهما كان الثمن هي أن الدبلوماسيين يخاطرون بأن يصبحوا شركاء في الانتهاكات ذاتها التي يحاولون إيقافها.

وفي ذروة الهجوم على حلب، أنهى دي ميستورا إحاطته إلى مجلس الأمن بشرحه السبب وراء بقائه في منصبه قائلاً: «أي حديث عن الاستقالة ستكون بمثابة إشارة إلى أن المجتمع الدولي يتخلى عن السوريين».

وبعد مرور عامين، لا يوجد سوى عدد قليل من السوريين ممن يتعلقون بوهم أن المجتمع الدولي يمكن أن يؤثر على مجرى حياتهم. وهناك عدد قليل من الدبلوماسيين الذين سيقولون بصدق إن لديهم خطة لتغيير هذه الحقيقة.

The Atlantic

بقلم.. ديفيد كينر مراسل «أتلانتيك في بيروت