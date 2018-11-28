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بغداد الوكالات: نفى زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر أن يكون هو السبب في تأخير اتمام تشكيل الحكومة مطالبا رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالاسراع في طرح كابينته الوزارية الشاغرة أمام البرلمان للمصادقة عليها. وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امس «لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته».

وأضاف على رئيس الحكومة «الاسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري الدفاع والداخلية» ودعا الى فتح باب الترشيح لهما من قبل القادة الذين حرروا الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم «داعش» مشترطا عدم «تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقاً وأن جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا وقرارنا عراقي». وذكر الصدر» لست سبباً في تأخير اتمام تشكيل الحكومة بل أنني سبب في تأخير مخططاتهم «الفاسدين» فلا تسمعوا لهم ولاتصغوا».

وقرر مجلس النواب العراقي مساء الاثنين تأجيل التصويت على اكمال الحقائب الوزارية الشاغرة في التشكيلة الوزارية الى الاسبوع المقبل.وذكر بيان رسمي صادر عن البرلمان العراقي انه تقرر عقد جلسة التصويت على الحقائب الشاغرة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد يسمح للنواب بدراستها.

ويأتي التاجيل بعد ساعات قليلة من اعلان سابق للبرلمان حدد فيه يوم امس موعدا لجلسة التصويت على الحقائب الشاغرة. وكان البرلمان قد منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي منقوصة حيث صوت لـ14 وزيرا فقط فيما ارجأ التصويت على ثماني وزارات بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والعدل والعمل والتربية الى اشعار اخر بسبب خلاف على المرشحين وتتركز نقاط الخلاف حول مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع حيث يصر «محور البناء» على ترشيح فالح الفياض كمرشح وحيد وهو ما يرفضه بشكل قاطع «محور الاصلاح» فيما يختلف نواب المكون السني على مرشح واحد لوزارة الدفاع التي جرى العرف ان يكون من حصتهم.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد طلب في 31 من الشهر الماضي بعد خمسة ايام من نيل 14 وزيرا ثقة البرلمان من هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بيان موقف المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة وفيما اذا كان ايا منهم منتميا الى الحزب المحظور دستوريا في البلاد وذلك بعد ان تداول ناشطون اسماء بعض المرشحين منوهين الى انهم كانوا اعضاء في حزب البعث المحظور دستوريا والذي انتهى حكمه بسقوط النظام السابق عام 2003.

وفي وقت لاحق اعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث شمول وزيرين من الحكومة الجديدة باجراءاتها من أصل 22 وزيراً ارسلت ملفاتهم من قبل الحكومة.

وكشف مسؤول برلماني طالبا عدم نشر اسمه ان الوزيرين هما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي ووزير الاتصالات نعيم الربيعي مايعني انه سيتم تغييرهما بتصويت لاحق على الرغم حصولهما على ثقة البرلمان في 25 أكتوبر الماضي مع 12 وزيراً آخر.

