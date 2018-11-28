عربيات ودوليات

باريس الوكالات: وصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، متظاهري باريس، بأنهم «بلطجية» و«همج». وقال ماكرون في تصريحات للصحافيين صباح امس ان المتظاهرين قاموا بأعمال عنف، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مضيفا «هذا أمر غير مقبول».

وتابع الرئيس الفرنسي «سنقف بكل حزم ضد البلطجية والهمج، الذي نفذوا الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد». وتابع «لا أريد أن أحبط أولئك الذين شاركوا في العنف مع أولئك المواطنين الذين يريدون ايصال رسالة». واستطرد «لكن كل احتجاجاتكم لن تجبرني على التراجع أو الاستسلام عن سياسات الطاقة التي تنتهجها الحكومة».وقال ماكرون «لكن بكل تأكيد لا أخلط بين المواطنين ومطالبهم وبين البلطجية من يقومون بأعمال عنف».وتابع «أولئك الذين اعتادوا على السياسة يتوقعون مني دوما التخلي أمام تلك الاحتجاجات ولكن هذا هو بالضبط ما أفكر فيه، لأننا قمنا بتلك الاجراءات لحماية الشعب فنحن لن نغير المسار الآن».

وتشهد فرنسا، منذ الأسبوع الماضي موجة غضب شعبي أسفرت عن تحركات واسعة النطاق امتدت من المدن حتى القرى الصغيرة في الأرياف اعتراضا على غلاء المعيشة وزيادة الضرائب وهو الأمر الذي حاولت المعارضة استغلاله بالشكل الأمثل لها.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، ان اجمالي خسائر مبيعات الشركات ببلاده تراوحت بين 60 و70%؛ بسبب الاحتجاجات الشعبية على سياسات الرئيس، ايمانويل ماكرون ورفع أسعار الوقود. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده لومير في العاصمة باريس تحدث فيها عن التداعيات السلبية للاحتجاجات المتواصلة منذ 10 أيام على اقتصاد البلاد. وذكر الوزير أنه «بسبب الاحتجاجات بلغت خسائر اجمالي مبيعات الشركات 39% يوم 17 نوفمبر(الذي اندلعت فيه الاحتجاجات)»، مضيفًا أنها بلغت 24% السبت.

من جهة ثانية أعلن أن فرنسا ستغلق 14 من مفاعلاتها النووية العاملة حالياً وعددها 58، بحلول 2035، وسيتم اغلاق اربعة الى ستة منها بحلول 2030. لكن في خطاب عرض فيه سياسات فرنسا المتعلقة بالطاقة في السنوات المقبلة قال ماكرون ان «خفض دور الطاقة النووية لا يعني التخلي عنها». وتعهد الرئيس الفرنسي باجراء حوار مجتمعي لمدة ثلاثة أشهر للتوصل» لحلول واقعية» بشأن سياسة الطاقة. واقترح ماكرون آليه لربط رفع الضرائب بأسعار سوق النفط، بحيث لا يتضرر المواطنون بصورة كبيرة بارتفاع أسعار النفط عالميا.

