عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: حذرت روسيا أوكرانيا امس من القيام بأعمال «متهورة» بعد قرار كييف فرض قانون الطوارئ ردا على احتجاز حرس الحدود الروس سفنا أوكرانية وطلبت من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الضغط على أوكرانيا، حليفة الدول الغربية. وهي المواجهة المفتوحة الأولى بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 واندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الذي أوقع منذ ذلك الحين أكثر من 10 آلاف قتيل. وصوت البرلمان الأوكراني في وقت متأخر الاثنين لصالح فرض قانون الطوارئ في المناطق الأوكرانية الحدودية، بعد احتجاز روسيا الأحد ثلاث سفن أوكرانية قبالة القرم مع طواقمها البالغ عدد أفرادها حوالى عشرين بحارة.

وفي خطاب متلفز موجه الى الأمة برر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو هذا الاجراء الذي لم يسبق له مثيل منذ استقلال الجمهورية السوفياتية السابقة في العام 1991، بوجود «تهديد مرتفع للغاية» بامكان حصول هجوم بري روسي.

وتتهم روسيا التي تؤكد أنها تصرفت «بشكل يتطابق تماماً مع القانون الدولي»، السفن الأوكرانية، وهي سفينتان حربيتان وقاطرة بالدخول بشكل غير قانوني الى المياه الاقليمية الروسية قبالة القرم وتعتبر ذلك «استفزازاً» من جانب كييف. وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع ميركل ليل الاثنين الثلاثاء عن قلق موسكو «البالغ» منددا بـ«انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي» من جانب السفن العسكرية الأوكرانية وأعرب عن أمله في أن «تتمكن برلين من التأثير على السلطات الأوكرانية واقناعها بعدم القيام بمزيد من الأعمال المتهورة»، وفق بيان للكرملين.

وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف امس الى أنه «من المحتمل أن يشكل ذلك خطراً بما أن مثل هذه الأفعال قد تؤدي الى تصعيد التوترات» خصوصاً في حوض دونباس في الشرق الانفصالي في أوكرانيا. ومن المفترض أن يمثل معظم البحارة المحتجزين أمام محكمة في سيمفيروبول في القرم التي قد تأمر بوضعهم قيد الحبس الاحتياطي، حسب ما أعلن محامي أحدهم، ونشرت وسائل اعلام روسية مقتطفات من شريط فيديو يُظهر عمليات استجواب لعدد من البحارة الأوكرانيين المحتجزين. وبرز في هذه المقتطفات رجل قُدم على أنه قبطان وأكد خصوصاً أن تنقلات سفينته كانت «استفزازاً» مكرراً رواية السلطات الروسية للأحداث.

ووصف قائد البحرية الأوكرانية ايغور فورونتشينكو هذه التصريحات بأنها «أكاذيب» أعلن عنها بحسب قوله «تحت الضغط». واعترف جهاز الأمن الأوكراني من جهته امس في بيان أن «ضباطه» كانوا على متن هذه السفن التي احتجزها حرس الحدود الروس. وأثارت هذه الحادثة احتجاجات في أوكرانيا ومن جانب حلفائها الغربيين. فقد أعلنت وزيرة خارجية النمسا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سينظر الشهر المقبل في مسألة فرض مزيد من العقوبات على روسيا. وقالت الوزيرة كارين كنايسل لصحافيين بعد محادثات مع نظيرها الألماني هايكوماس «كل شيء يعتمد على سلوك الطرفين لكن ستحتاج (المسألة) الى مراجعة». وأشار ماس من جهته الى أن احتجاز روسيا للسفن الأوكرانية يثبت أن «ضم (روسيا) القرم كان مشكلة لأمن الجميع في أوروبا».

ونددت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بتحركات روسيا «الخارجة عن القانون» التي تجعل «العلاقة الطبيعية» بين واشنطن وموسكو «مستحيلة».ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصراع الذي نشب مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا بان تطور غير جيد. وأضاف الرئيس الأميركي» نحن لسنا سعداء بهذا على الاطلاق». وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت ان روسيا ارتكبت «انتهاكا سافرا» للسيادة الأوكرانية وأضافت هيلي خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي أن تكرار الأفعال الروسية «الخارجة عن القانون» يجعل من المستحيل بالنسبة للرئيس ترامب تطوير علاقة طبيعية مع موسكو. واكد وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو مجددا دعم واشنطن لرئيس اوكرانيا بيترو بوروشينكو ولسيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها.

