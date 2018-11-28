عربيات ودوليات

واشنطن- أ.ف.ب: انتهك بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب الرئاسية، الاتفاق الذي عقده في سبتمبر مع المحققين في قضية اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات، لأنه كذب على الشرطة الفدرالية وفقاً لوثيقة قضائية. ويشرح المدعون بمن فيهم روبرت مولر في الوثيقة التي سلمت الى محكمة في واشنطن أنه «بعد التوقيع على اتفاق الاقرار بالذنب ارتكب مانافورت جرائم فيدرالية عن طريق الكذب على الشرطة الفيدرالية ومكتب المدعي الخاص (روبرت مولر) بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع الأمر الذي يمثل انتهاكاً للاتفاق».

وفي الوثيقة نفسها، دحض محامو مانافورت هذه التأكيدات قائلين ان موكلهم «قد زود الحكومة بالمعلومات في اطار سعيه الى احترام التزاماته بالتعاون. انه يعتقد أنه قدم معلومات صادقة ولا يتفق مع توصيف الحكومة ولا (ماقيل عن) انتهاك الاتفاق».

ووافق مانافورت في سبتمبر على الاقرار بأنه مذنب في التآمر الاجرامي ضد الولايات المتحدة واعاقة سير العدالة ووافق على التعاون مع روبرت مولر الذي يتولى التحقيق بشأن الشكوك حول حصول تواطؤ بين موسكو وفريق ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. واعترف مانافورت بأنه أخفى عن السلطات وعن الجهاز الضريبي أنه كان يعمل مستشاراً للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش ومن ثم بمحاولة رشوة شهود. وهي أنشطة احتيالية سابقة على الحملة. وفي محاكمة منفصلة في أغسطس في ولاية فرجينيا أدين مانافورت الذي تولى ادارة حملة ترامب لمدة ستة أشهر بتهمة الاحتيال المصرفي والضريبي وهو ينتظر صدور الحكم. وتم تسليط الضوء عليه مجددا في اليوم الذي سجن فيه جورج بابادوبولوس، المستشار الدبلوماسي السابق لترامب، الذي أدين في أوائل سبتمبر بسبب كذبه على مكتب التحقيقات الفدرالي في اطار تحقيق روبرت مولر. واختار بابادوبولوس في أكتوبر 2017 الاقرار بالذنب في الادلاء بشهادة زور لمكتب التحقيقات الفدرالي. وتبلغ مدة سجنه أسبوعين. وبابادوبولوس هو الذي كان وراء فتح التحقيق في القضية الروسية التي تنغص ولاية ترامب. وكان بابادوبولس محللاً نفطياً مغموراً في مارس 2016 عندما انضمّ الى فريق ترامب الاستشاري. ومن مقرّه في لندن أتصل مع من كان يعتقد أنّهم مسؤولون روس أو على صلة بمسؤولين روس عرضوا من خلاله لقاء بين المرشّح ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأبلغ أحدهم وهو أستاذ جامعي يدعى جوزف ميفسود بابادوبولوس بأنّ موسكو لديها معلومات يمكن أن تسيء لهيلاري كلينتون منافسة ترامب الديموقراطية حينها. وكذب بابادوبولوس في بداية 2017 لدى استجوابه ثم أوقف في يوليو التالي حيث اعترف ووافق بعدها بالاقرار بالذنب وبالتعاون مع التحقيق.

