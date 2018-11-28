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عواصم - الوكالات: فككت قوى الامن الجزائرية خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» حاولات التملص من الرقابة باستخدام ارقام مخصصة للمصابين بامراض عقلية فيما اعترفت شابة في اميركيا باستخدام عملات رقمية مثل «بيتكوين» لتمويل التنظيم الارهابي.

تمكنت قوى الأمن الجزائرية في ولاية تلمسان شمال غربي الجزائر من تفكيك واحدة من «أخطر الشبكات الارهابية» التي كانت تخطط لتجنيد الشباب من الجنسين لصالح تنظيم «داعش» الارهابي. ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية عن مصادر أمنية أن سيناريو التجنيد الذي اعتمدته الخلية الداعشية كان يعتمد على اقتناء شرائح خاصة بالهواتف النقالة مسجلة بأسماء مصابين بامراض عقلية بهدف الافلات من الرقابة الأمنية وتضليل مصالح الأمن. واسترجع المحققون شرائح الهواتف التي كانت بحوزة عدد من المتورطين في الشبكة.

ولم توضح الصحيفة كيفية حصول أفراد الشبكة على شرائح الهواتف الخاصة لكنها أشارت الى أن تلك الشبكة كان لها امتداد خارجي يصل الى ليبيا حيث كان يجري تجنيد المتطرفين بالاعتماد على اغراءات مادية.

وكشفت التحقيقات بشأن نشاط الشبكة أنها كانت تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في بث أفكارها والترويج لمخططاتها، قبل تفكيكها من قبل محققي مصالح أمن ولاية تلمسان.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن العملية الأمنية جرت عقب وصول معلومات أولية بشأن خريطة نشاط أفراد هذه الخلية حيث قادت التحقيقات الى أن الناشطين في الخلية كانوا يتحركون عبر عدة مناطق بالجزائر، منها مغنية وتلمسان ومعسكر وغليزان، وصولا الى تمنراست بأقصى جنوب الصحراء الجزائرية الكبرى.

وتمكنت مصالح الأمن، من استرجاع عتاد الكتروني كان أفراد الشبكة يستعملونه في عمليات التحريض والتجنيد والدعاية لتنظيم «داعش».

وفي اميركا اعترفت شابة بالمساعدة في تمويل تنظيم «داعش» من خلال عملات رقمية مثل «بتكوين»، والاحتيال المصرفي، وغسيل الأموال. واعترفت زوبيا شاهناز، البالغة من العمر 27 عاما وتقيم في لونغ آيلاند بنيويورك، أنها حولت ما لا يقل عن 150 ألف دولار الى أشخاص، وكيانات وهمية كانت غطاء لـ«داعش» في باكستان والصين وتركيا، خلال عام 2017.

وكانت شاهناز تحاول مغادرة الولايات المتحدة عام 2017، لتنضم الى «داعش» في سورية، قبل أن تنجح السلطات في ايقافها. وتم اعتقال شاهناز في ديسمبر من العام الماضي، وستواجه عقوبة بالسجن تصل الى 20 عاما، اذا تم الحكم عليها بتهمة تقديم دعم مادي لمنظمة ارهابية أجنبية.

