الأزمنة و الأمكنة

المرحوم محمد صقر المعوشرجي رجل من أهل الكويت الطيبين. كان أكثر عمله في بلدية الكويت منذ التحق بها موظفاً إلى أن وصل إلى عدة مراتب بها. ثم تم اختياره وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية في سنة 1991م.

وكان عضواً في اللجنة المركزية التي كانت تشرف على أعمال بلدية الكويت منذ شهر أكتوبر لسنة 1963م حتى شهر يونيو لسنة 1964م.

وكان عضواً في مجلس البلدية حتى سنة 1980م، ثم صار مديراً لها في فترة انتهت في شهر يوليو لسنة 1980م.

إذن فقد كانت حياة هذا الرجل مرتبطة ببلدية الكويت التي بدأ حياته العملية بين أقسامها وترقى فيها حتى وصل إلى مركز مرموق فيها، وكان بدءُ عمله في وقت مبكر من نشأة هذه الدائرة التي كانت في بدايتها تقوم بأعمال كثيرة ومتنوعة، ظلت تزاولها حتى نشأت الدوائر الحكومية المختصة التي صارت تقوم بأعبائها. ولطول مدة عمله في هذا المجال الحيوي المهم للبلاد منذ أن جرى تأسيس البلدية، فقد مرّت به أحداث، وتجارب، وعرف كثيراً من أساليب العمل الحكومي، وصارت له صلات متشعبة مع عديد من أبناء الكويت الذين كانت لهم أعمال ذات صلة بهذه الدائرة، ونظراً لما كان يتميز به من طيبة وحُسن خُلق فقد كسب ودَّ جميع المراجعين الذين كانوا يأتون إليه آملين في حلّ ما يجابههم من مشكلات فيجدون الأذن الصاغية والصدر الرحب.

ولم تكن صلاته بالناس الذين يأتون بلدية الكويت من أجل أعمالهم الخاصة فحسب، بل كانت له علاقات طيبة مع كثير من الناس غير هؤلاء فهو رجل دمث الخُلق لا يتعرّض إلى الحديث بالسوء عن أحد من الناس له مجلس لا تسمع فيه إلا كلمة الخير، والنصح، وتبادل المعلومات.

وأنا - شخصياً - اعتز بصداقة هذا الرجل، ومعرفته عن قرب فهو دائم الحضور إلى ديوانية الثلاثاء، وله من روادها أصدقاء محبون يحرصون على إبداء تقديرهم له،وإعجابهم به. وأنا بدوري أحرص على زيارته في ديوانيته التي يعقدها مساء كل يوم اثنين وكان يؤمها عدد من أَهْلِ البلاد لم ينقطعوا عنه حتى بعد أن ترك العمل الحكومي، وصار متفرغاً لعمله الخاص ولأسرته الكريمة.

بدأ حياته الدراسية في المدرسة المباركية، ولم يبق فيها طويلاً، إذ إنه بعد سنتين من التحاقه بها، ودعها إلى إحدى المدارس الأهلية، وهي مدرسة ملا مرشد، وكان تركه للمدرسة المباركية، في السنة الدراسية 1937 - 1938م. ومضى في طريق الدرس لدى ملا مرشد حتى سنة 1945م، وهو يذكر أن منهج الدراسة في هذه المدرسة كان محدوداً لا يتعدّى قراءة القرآن الكريم، واللغة العربية والحساب. وعلى الرغم من محدودية ما كان يقدم له من دروس، فقد استفاد منها كثيراً ووجد في نفسه المقدرة على بدء الحياة العملية.

ولم يكن العمل في بلدية الكويت هو الأول بالنسبة لأبي خالد، ولكن عمله فيها كان مهمّاً بسبب طول المدة التي مكثها فيه، وتنوع اختصاصاته، وانفتاح المجال أمامه للترقي حتى صار مديراً عاماً لهذه الدائرة المهمة، وقد كان التحاقه بهذا العمل في سنة 1948م عند نهايتها، ومما هو معروف أن محمد صقر المعوشرجي، قد بدأ عمله من أول سلم الوظائف إلى أن وصل إلى أعلاها بفضل صدقه وإخلاصه في العمل، وبسبب خلقه الكريم.

وقد روى لنا عن ظروف التحاقه بالعمل لدى بلدية الكويت فقال: كنت أعمل في بداية عهدي بالعمل لدى أحد تجار الكويت، وكان عملاً يتعلق ببيع المواد الغذائية بالجملة وأداؤه يقتضي وقتاً طويلاً خلال النهار، لأن حاجة تجار التجزئة مستمرة، فلابد من تلبية رغباتهم، وقد وجدت بعد فترة من الزمن أنني أحتاج إلى عمل أجد فيه متسعاً من الوقت لبيتي ولنفسي، وأجد فيه سعة في الرزق، فَعَلِمْتُ أن دائرة بلدية الكويت قد فتحت الباب لتعيين شبان كويتيين فيها لملء بعض الفراغ في مجالات العمل المختلفة.

كتبت طلباً للعمل، وذهبت إلى الدائرة المعنية وقدمت الطلب، فقال لي الرجل الذي تسلّمه منِّي سوف نرسل في طلبك فيما بعد. وَخَرَجْتُ على هذا الأمل وفي ذهني أن الاستدعاء لن يتم إلا بعد عدة أيام.

كان مدير عام البلدية - يومذاك - هو المرحوم عبدالحميد عبدالعزيز الصانع، وهو رجل معروف بعدم التردد في عمل الخير، وله شهرة في كافة الأعمال التي تولاها، وكان الذي تسلّم مني الطلب هو مدير مكتبه.

هذا ولم يكن في بالي أن يأتي التعيين في البلدية بسرعة كما حدث معي، ففي اليوم نفسه، وَعِنْدَمَا كنت سائراً في أحد الطرق، مَرَّتْ بي سيارة ثم توقفت إلى جانبي، وكان الذي فيها هو مدير البلدية نفسه: المرحوم عبدالحميد الصانع. وعندما شاهدته وقفت وسلمت عليه، فقال لي: هل قدمت طلباً للعمل في البلدية؟

قلت نعم في هذا الصباح، فقال لي: اذهب غداً إلى الرجل الذي تسلّم منك رسالتك فقد تم قبولك موظفاً في الدائرة، وأسعدني ذلك جداً لأن الأمر لم يأخذ وقتاً طويلاً كما ظننت ولأن الذي أبلغني هو مدير البلدية بنفسه، ولم يكن مضطراً إلى التوقف في الطريق لكي يخبرني بذلك، ولكن طيبته، وما عُرف به من فضل هما ما جعله يفعل ذلك معي، وكان يفعله مع غيري.

وذهبت في اليوم التالي مبكراً إلى الرجل الذي ذكره المدير، فوجدت الأمر كما أُبلغت به بالأمس، وتمت إجراءات التعيين بأسرع وقت ممكن، وبأيسر ما يكون.

رحم الله الأخ الكريم محمد صقر المعوشرجي، فقد كان رجلاً وفياً لمحبيه، فاضلاً في تعامله مع الجميع، ولد في سنة 1927م، وتوفي في سنة 1927م.

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إن من الواضح أن ما ذكرناه آنفاً عن المرحوم محمد صقر المعوشرجي كان مختصراً غاية الاختصار. وهذا أمر غير مستغرب، ذلك لأننا نبدأ بحديث عن شخص واسع التجارب كثير الأعمال قوي الصلة بمن حوله، محب لوطنه، يدعو دائماً إلى التكافل والتعاون وبذل المعروف ونبذ الشقاق والخلاف وهو يعرف أنه كم في الاختلاف بين أهل الوطن الواحد من ضرر على البلاد والعباد، ولأن ما قدمناه كان موجزاً فإننا نعود إلى التوسع في حديثنا عن هذا الرجل الذي نال من إعجاب الناس الشيء الكثير، وصار قدوة للجميع.

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قلنا إنه كان مديراً عاماً لبلدية الكويت، ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وكان عضواً مؤسساً في الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي، ورئيساً للصندوق الوقفي للقرآن الكريم. وكان نائباً لرئيس المجلس البلدي في إحدى فترات عمله. وكان قبل ذلك كله عضواً في جمعية الإرشاد الإسلامي، واستمر في عضويتها إلى أن جرى حَلُّهَا أسوة بالأندية الكويتية التي تعرضت كلها للحل في سنة 1960م.

وسوف نوالي هنا الحديث عنه في مجالين مهمين من المجالات التي ارتبط بها وارتبطت به. إذ نرى أن من الأفضل أولاً أن نتتبع تسلسل أعماله بصورة أوسع من الصورة التي قدمناها في البداية، ثم نعود إلى الحديث عن بعض المجالات من حيث نشأتها وأدائها ودوره في ذلك.

وسوف نبدأ بما يلي:

ذكرنا أنه بدأ العمل لدى إحدى الأسر الكويتية المعروفة بتجارتها الواسعة، وقد كان عمله في محل من محلاتها، وكان مختصاً بالبيع بالجملة، وبتصريف المواد الغذائية بشكل خاص. وكان محل ثقة هذه الأسرة الكريمة، فتركت له العمل بحسب ما يرى من مصالح تعود على رأس المال بالفائدة، وذلك لأنه عاش في كنف أهل كرام أمناء تَشَرَّبَ منهم روح الأمانة وحب الوفاء، وعدم إنكار الفضل لأصحابه.

ولقد كانت الأسرة الكويتية التي بدأ أبو خالد عمله معها وفي محلها الخاص ببيع المواد الغذائية بالجملة هي أسرة المرزوق، وبالتحديد عائلة محمد الداود المرزوق وإخوانه. وقد بقي صاحبنا في عمله لديهم مدة استغرقت الفترة من سنة 1941م إلى سنة 1948م. وقد منحه طول العمل في هذا المجال التجاري الذي تملؤه الحركة خبرة كبيرة جعلته على دراية بأعمال السوق، فعرف كثيراً من العاملين فيه، وأدرك كيف تُدار الأمور إذا أراد النجاح في عمله.

كان يقوم في مقر عمله بكل شيء ثم يتفرغ في يوم من أيام الأسبوع، فيقضي يومه هذا في استيفاء المبالغ المستحقة على تجار التجزئة الذين يشترون بضائعهم منه، ثم يعيدون بيعها. وكان هؤلاء يدفعون له ما عليهم من ديون بصفة أسبوعية، وكان الدفع - يومذاك - بالربيات النقدية لأن العُمْلَةَ الورقية في ذلك الوقت لم تكن متوافرة للتداول الواسع. وكان هذا النظام في البيع والشراء والاستيفاء مما يطلق عليه اسم: المسابعة، لأن حسابه يتم في كل أسبوع كما رأينا.

ومن ناحيته فَقَدْ كان مرتاحاً إلى هؤلاء الذين يتعامل معهم من حيث صدقهم معه، ووفائهم له بالسداد في المواعيد التي يتفق عليها معهم، فلم يجد منهم مماطلة في الدفع، ولا مماحكة من حيث المطالبة بتأخير الدفع، أو تخفيض المبلغ المستحق، فقد كان العمل مع زبائنه بمضي على طريق الوفاء والصدق.

ونمضي في المسار الذي عزمنا على السير فيه من أجل أن نذكر ما كان يتعلق بالأنشطة التي قام بها المرحوم محمد صقر المعوشرجي. وإذا كنا قد ذكرنا عمله في أحد مراكز التجارة الخاصة فإننا سوف نذكر تحوله إلى العمل لدى الجهاز الحكومي وتطورات ذلك.

وسيكون حديثنا هذا من قِسْمَين، هما:

- القسم الأول:

ويتضمن العمل لدى دائرة بلدية الكويت، وقد مرّ بنا كيف التحق بهذا العمل بصورة مفصلة، وهنا نتحدث عن نوع العمل الذي بدأ بأدائه، ثم تدرج منه إلى غيره.

أ - العمل الأول هو أنه كان مراقباً لأعمال ومسؤوليات البلدية المرتبطة بحياة الناس.

ومن المعروف أن دائرة بلدية الكويت كانت في بداية عملها تقوم بأعمال كثيرة ومتشعبة، تتناول مسؤولياتها كافة ما يتعلق بحياة الناس من الناحية الصحية، ولذا فهي تشرف على نظافة الأحياء والأسواق، وتقوم - أحياناً - بأعمال صارت الدوائر المختلفة تقوم بها عندما نشأت.

وكانت طبيعة مراقب البلدية في ذلك الوقت وبحسب ما وصفها به أبو خالد كما يلي:

كان عمل مراقب البلدية عملاً شاقاً يُؤَدِّيهِ الموظف بجهد يبذله منذ الصباح، ويتفقد كثيراً من المواقع في العاصمة، وهو يسير على قدميه. وسوف نتأكد من شدة هذا العمل حين نعرف أن عدد مراقبي البلدية في ذلك الوقت الذي اشتغل فيه أبو خالد كان عدداً ضئيلاً بحيث لا يغطي المساحة التي ينبغي أن تتم متابعة أحوالها من حيث الموجبات التي تحددها بلدية الكويت كالنظافة، وعدم إلقاء بقايا البناء في الطريق، أو إراقة المياه فيه، وللمياه خاصة أثر كبير في تكوين أرضية طينية يتعب تكوينها السائرين، ويتلف ملابسهم.

وإذا عَرَفْنَا أن البلدية في نهاية سنة 1948م كانت لا تضم أكثر من أربعة مراقبين، تشمل مسؤوليتهم كل العاصمة، أدركنا القسم الذي ينبغي على صاحبنا أن يشرف عليه ويراقبه، ومما يجدر بنا ذكره أن اثنين من هؤلاء يختصان بمراقبة الأسواق، أما الثالث والرابع فيتناصفان باقي مواقع العاصمة، وكان نصيب محمد المعوشرجي هو الجانب الشرقي، ونصيب زميله هو الجانب الغربي. ب - ولم تدم مدة عمله مراقباً أكثر من ثلاثة شهور، عيّن لَهُ بعدها عمل آخر من أعمال بلدية الكويت، هو مستودعات البلدية (مخازنها)، وكان المخزن الرئيسي في موضع قريب من مبنى البلدية، ويضم كل ممتلكات الإدارة مما يجري استعماله بصفة دائمة، وإلى جواره موضع آخر له وضع مختلف فهو مقر حفظ حمير البلدية وكانت لهذه الحمير أهميتها في ذلك الوقت فبعضها ينقل القمامة، وبعضها الآخر يتولى رشَّ الطرق بالمياه في وقت الصيف، ولا بأس في أن تقوم بلدية الكويت باستخدام هذه الحمير في أمور أخرى تسهيلاً لأعمالها.

وتقوم مستودعات البلدية بصرف كل ما يُطْلُب منها صرفه ابتداء من حاجات المكاتب، وترميم بعض المباني وانتهاء بأعلاف حمير البلدية، ومما كان واقعاً تحت اهتمام المستودعات ما يتعلق بإطفاء الحريق الذي لم يكن لديهم لمواجهته إلا سيارة واحدة غير معدة للمكافحة، وغير الجهد البشري. وبقي الأمر على هذا الحال مدة طويلة حتى تَكَوَّنَ للكويت جهاز متقدم لمكافحة النيران.

ج - من مراكز العمل في بلدية الكويت ما يتصل بقسم شؤون الموظفين، وقد انتقل إليه أبو خالد من المستودعات (المخازن) في سنة 1956م حين ازداد عدد موظفي البلدية وأصبح من المهم وجود جهاز إشرافي على شؤونهم.

واستمر في هذا العمل حتى سنة 1961م، فجرى تعيينه - على سبيل الترقية - إلى وظيفة المعاون لمدير الشؤون الإدارية. وهذا يدل على استيعابه السريع للعمل، وإبداعه فيه.

د - كان العمل التالي لما سبق هو حصوله على منصب الوكيل المساعد (يسمى في البلدية: مساعد المدير العام) للشؤون الصحية واستمر في هذا الموقع حتى سنة 1972م.

وكانت أعمال جهاز الشؤون الصحية التابع لدائرة بلدية الكويت جهازاً مهمّاً يعتمد عليه في حماية الناس من مسببات الأمراض، وأهم هذه المسببات هو التلوث، ولذا فقد كان هذا الجهاز يعنى بنظافة المطاعم، وخلو ما تقدمه للناس من مأكولات من أي أمور ضارة.

ومما يُعنى به - أيضاً - محلات بيع المواد الغذائية، والحرص على سلامة موجوداتها، وانطباق المواصفات الصحية عليها بما في ذلك صلاحيتها من حيث بدء صنعها إذا كانت من أنواع المعلبات مثلاً.

وليس هذا فحسب، بل لقد كان للشؤون الصحية دور في مراقبة صالونات الحلاقة للتأكد من تقيدها - جميعاً - بالاشتراطات الصحية.

وفوق كل ذلك فإن الشؤون الصحية هي التي تصدر الشهادات الصحية المفترض بالمحلات أن تحصل عليها قبل ابتداء عملها. وكذلك الشهادات الصحية الأخرى المطلوبة من كل عامل في تلك المحلات.

جـ - في شهر يوليو لسنة 1972م صار المرحوم محمد صقر المعوشرجي مديراً عاماً لبلدية الكويت خلفاً للمرحوم فوزان السابج - رحمه الله - ، وكان وصول أبي خالد إلى هذا المنصب بالأقدمية، فهو أقدم الموظفين على الإطلاق، وأقدم من كانوا في درجة المدير العام المساعد. وقد حمل العبء، وقام بما هو معهود منه من عمل صادق أمين.

واستأنف العمل في مركزه الجديد بهمة ونشاط وكانت بلدية الكويت قد مرت بظروف صعبة اقتضت إعادة النظر في قانونها، ولذا فإنه بمجرد إقرار القانون الجديد الذي تلافى كل النواقص، سار العمل على ما يرام، وتفرغ المدير العام أولاً لسد الشواغر في المناصب العليا، ثم سارت عجلة العمل كما يريده لها، وكان من حسن الحظ أن بداية عمله في منصبه هذا مع قانون جديد ومجلس متجانس وقد ذكر من رؤساء هذا المجلس المرحوم بدر الشيخ يوسف بن عيسى، وكانت مدة عمله قد استغرقت الفترة من سنة 1971م حتى سنة 1980م، وبذا يكون قد مرّ عليه أكثر من مجلس، وأكثر من رئيس. ونظراً لوجود هذا التجانس والتعاون بين أعضاء المجلس البلدي، وبين المجلس والإدارة العامة لبلدية الكويت، فقد ان ذلك حافزاً للعمل الجاد المشترك الذي ينظر إلى المصلحة العامة للبلاد قبل أن ينظر إلى أي شيء آخر. وكان العاملون في ذلك الوقت من الجانبين هم بقايا من أولئك القدماء من الكويتيين الذين ساروا بالبلاد في طريق التنمية وسهروا في سبيل خدمة وطنهم ومجتمعهم دون النظر إلى أية مصالح أخرى.

ولقد جرى تعاون كبير بين بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة - في هذه الفترة - إذ جرى العمل على إنشاء عدد من المشروعات الإنشائية المهمة فمن ذلك إقامة عدد من الجسور، وفتح عدد آخر من الطرق الرئيسية. وَتَمَّ في ذلك القضاء على مشكلة ازدحام المرور عند التقاطعات القائمة بين الطرق المختلفة، وقد تم ذلك عن طريق الجسور التي أُقيمت حولها، وافتتاح الطريق البري المؤدي إلى خارج البلاد، والطريق الدائري الخامس بما في ذلك القيام بتكملته حتى منطقة الصليبخات، وإضافة إلى ذلك تطوير عدد آخر من الطرق المهمة في العاصمة وفي خارجها، مما سهّل كثيراً من الأمور المتعلقة بانتقال السكان من مكان إلى مكان آخر.

وبدأ العمل - في الوقت نفسه - بمشروعات إنشاء مواقف السيارات متعددة الأدوار، وهي مشروعات تقوم بها بعض الشركات الوطنية بإشراف البلدية، ولقد كانت مشروعات مفيدة، وفرت المواقف، وخففت من حدّة الزحام حول الأسواق، وقد تنامَى عدد من هذه المباني المهمة حتى صرنا نراها في كل مكان.

ومما هو جدير بالذكر أنه قد تزامن قيام الإدارة الجديدة وصدور القانون الجديد مع حدوث تحديث شامل لكل اللوائح المعمول بها وقتذاك بحيث صارت تجاري الظروف المستجدة، وتساير الزمن.

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وبعد هذا العمل المضني في بلدية الكويت، طلب المرحوم محمد المعوشرجي إحالته على التقاعد، فتم له ما أراد وذلك كان في سنة 1980م.

ومضت بعد ذلك سنوات حدث فيها الغزو العراقي الغاشم للكويت، وَجَاءَتْ سنة 1991م، وكانت البلاد قد تحررت بإذن الله، فتم تشكيل الوزارة الأولى بعد التحرير في اليوم العشرين من شهر أبريل لسنة 1991م، وكان أبوخالد أحد الوزراء المشاركين فيها، وقد وقع الاختيار عليه لكي يكون وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعتبر هذه الوزارة هي الخامسة عشرة من وزارات الكويت، ولم يستمر عملها طويلاً، فقد استقالت وشكّلت وزارة أخرى في إثر الانتخابات النيابية التي تّمت في سنة 1992م.

ولما كان أبوخالد مستقيماً في حياته وفي عمله، وكان من المشهود لهم بالإتقان والتفاني في أداء الواجب دون تحيز أو تملق أو مراعاة أحد على حساب أحد، فقد نال ثقة الناس جميعاً، وَعُرِفَ بينهم بهذه الصفات الكريمة المتميزة، وأرى أنه كان من أصلح الذين تَوَلَّوا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المرحلة القصيرة التي سبقت ولايته لها، والفترة القصيرة الأخرى التي لحقتها، فقد كان محايداً لا ينتمي إلى تيار معين غير تيار الإسلام الصحيح، ولا يفضل جماعة من المسلمين على جماعة أخرى، فالوزارة - في رأيه - ليست لفئة ولكنها لجميع الناس، ومهمتها معروفة منذ نشأت فليس هناك ما يسمح بالتناحر على المناصب ولا العداوات بين العاملين، ولا ينبغي أن تفسد علاقات الموظفين فيما بينهم بسبب الوصول إلى هدف دنيوي، في الوقت الذي لا نشك فيه بأنَّ الهدف الأعلى لهذه الوزارة هو إعلاء كلمة الله، وإحياء روح الوفاق بين الناس جميعا بما فيهم من يتولى المسؤولية في أقسام الوزارة المختلفة. ولذلك فقد كان المرحوم المعوشرجي هو الناصح الأمين للعاملين معه، وكان يدعو إلى نبذ الخلافات والاتجاه إلى خدمة أهداف الوزارة المعروفة والمعلنة، دون النظر إلى أية ارتباطات بأية تجمعات تكون في خارجها.

وكان يهتم بالإنجاز أكثر من أي شيء آخر. فوضع همّه في البداية بإصلاح ما تلف من المساجد بسبب أعوان وجنود الغزو الغاشم، فقد كان هؤلاء يستخدمون المساجد باستخدامات لا تليق بمكانتها الشرعية، فهم قد جعلوا من بعضها مخازن ومطابخ، ومواضع لتجميع الأسرى وكان تخريبها فيما يبدو من أول أهدافهم، ولذا فإن الوزير النشيط رأى أن أول عمل ينبغي عليه أن يقوم به هو أن يعيد إلى المساجد مكانتها وصفاءها وجمالها، واهتم بمدارس تحفيظ القرآن فنشرها في كل مكان، وأمدها بكل ما تحتاج إليه. حتى يخرج خريجها حافظا لكتاب الله، فاهماً لمعانيه.

واهتم بكل ما يتعلق بالكتاب العظيم، فصار هو الرئيس للجنة القرآن الكريم حتى يكون مباشراً لكافة الأعمال المتصلة بكلام الله سبحانه وتعالى، واهتم بمسابقة الكويت الكبرى في حفظ القرآن الكريم، ووضع لها كل ما يُؤَدِّي إلى نجاحها في الوصول إلى الغرض من إنشائها.

واهتم بأمور النشر الديني فأصدرت الوزارة في عهده عدداً كبيراً من الإصدارات في الفقه والحديث والتفسير وفي كثير من البحوث الإسلامية المهمة، وأنجزت ما لم يتم إنجازه من قبل كالموسوعة الفقهية. واستمر إنتاج آثار عمله حتى بعد أن خرج من الوزارة لأن كثيرا من الكتب التي صدرت فى السنوات القليلة التي لحقت خروجه كانت مما خطط لإنجازه، وأمر بصدوره من الكتب فصارت المكتبة الإسلامية بفضله غنية بكثير من المطبوعات النافعة التي تختلف عن الأنواع التي صارت الوزارة تصدرها فيما بعد دون تخطيط أو نظرة إلى مصلحة عامة، وهي الآن كتب أو كتيبات لا يجد فيها قارؤها نفعاً تاماً كما يرجو القارئ في الكتب التي يقرؤها.

ونظرة على المطبوعات المستحدثة تؤكد ذلك.

لقد ترك - رحمه الله أَعمالاً كثيرة تشهد له بالإخلاص للهمة التي قام

بها في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويكفي قيامه برئاسة الصندوق الوقفي الذي تولى أمانته العامة فترة طويلة فأدَّى ما هو مأمول منه وأكثر.

وأخيراً. رحم الله أبا خالد وأفسح له في جنات النعيم. وهذا بعض ما قلته فى رثائه:

في جنَّة الخلد أبا خالدِ

تَحُلُّها بالأمل الصَّاعِدِ

إنـا فقدناك ويا ربَّما

كان اللقا مـن أَمَلِ الرائدِ

وحسبنا القول الذي ردَّدُوا

ما المرء في دنياه بالخالدِ

