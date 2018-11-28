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الخلاصة

تعويضات الأمطار.. نحو المجهول

زايد الزيد
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الأربعاء 28 نوفمبر 2018

بعد انتهاء موسم الأمطار التي كشفت لنا سوء البنية التحتية الفاضحة، والتي كان من نتائجها غرق الكثير من البيوت والسيارات والممتلكات في المناطق المنكوبة، وتطاير الحصى في الشوارع والذي دمر سيارات المواطنين والمقيمين، أعلنت الحكومة عن استقبال طلبات المتضررين الراغبين بالحصول على التعويضات.
لكن استبشارنا بوجود «هيئة التعويضات» تضاءل بعد تصريحات وزيرة الشؤون هند الصبيح حول وجود شروط قاسية لتعويض المتضررين حيث اشترطت تملك المتضرر للبيت او السيارة للحصول على التعويض وكأن المستأجر لم يتضرر من الأمطار أبداً.
كما أن التعويضات لن تشمل التسرب أو توقف المضخات، ولن تشمل الحصى المتطاير كذلك، ما يعكس حالة التخبط التي تعيشها أجهزة الدولة في إدارة الأزمات والمخاطر.
هذا التخبط الذي عبرت عنه وزيرة الشؤون في تصريحاتها، سيؤدي بلا شك إلى فتح باب القضايا والمحاكم ضد الدولة، ويؤدي إلى دخول الحكومة في معارك قضائية تستنزف جهود الدولة القانونية وخزائنها المالية، خصوصاً وأن الحق القانوني يقف مع المتضررين بلا شك وإهمال الدولة في هذه الأزمة أوضح من الشمس في رابعة النهار.
وللأسف فإن للحكومة سوابق كثيرة في الاخلاف بالوعود كان أبرزها قضية منح المواطنين 75 لتراً من البنزين عن كل بطاقة مدنية للتعويض عن قرار رفع الدعم عن الوقود، لكن «لجنة إعادة دراسة أنواع الدعوم» لم تقم بخطوات جادة لإقرار هذا القرار، وفضلت التعويل على الزمن وإشغال المواطنين بقضايا أخرى لتنسيهم هذا القرار.
فهل سيتكرر الأمر مع هيئة تعويضات الأمطار أم سيتعظ المواطن من هذا الدرس، ويتمسك بحقه في الحصول على تعويضات لممتلكاته التي دمرت نتيجة إهمال الدولة وفشل بنيتها التحتية الفاضح؟


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