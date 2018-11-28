الاخيرة

هبط المسبار «انسايت» التابع لادارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» بسلام على سطح المريخ في بداية مهمة تستغرق عامين بوصفه اول مركبة فضائية مصممة لدراسة اعماق عالم آخر.

ويتوج الهبوط رحلة استغرقت ستة اشهر بعد ان قطع المسبار 548 مليون كيلومتر في رحلته من الأرض حيث انطلق من ولاية كاليفورنيا الأميركية في مايو. ويحمل المسبار معدات لرصد درجات الحرارة وهزات الزلازل في المريخ وهي امور لم يجر قياسها ابدا خارج كوكب الأرض. واخترق المسبار الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 19 الفا و795 كيلومترا في الساعة.

لكن سرعته في رحلة هبوطه الى سطح الكوكب ومسافتها حوالي 124 كيلومترا، قلت بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي ومظلة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة. ولامس المسبار سطح الكوكب بعد نحو ست دقائق ونصف من ذلك وهبط كما كان مقررا في المنطقة المنبسطة قرب خط استواء الكوكب.

وسيقضي «انسايت» 24 شهرا، اي مايساوي عاما مريخيا واحدا، في اخذ قراءات زلزالية وحرارية بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.

ورحلة المسبار الذي يبلغ وزنه 360 كيلوغراما هي الحادية والعشرين للولايات المتحدة لاستكشاف المريخ. وبدأت الولايات المتحدة اولى رحلاتها الى المريخ في الستينات فيما اطلقت دول اخرى نحو 24 رحلة الى هذا الكوكب.

