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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انه كان يقارن في شبابه بالمغني الشهير الفيس بريسلي.

واستعرض ترامب خلال مؤتمر صحافي بولاية مسيسيبي دليله في هذا الشأن قائلا: «اذا لم يؤخذ في الحسبان شعري الأشقر عندما كنت شابا، فقد قالوا لي انني اشبه الفيس. هل يمكنكم تصديق ذلك؟ اعتقدت دائما ان ذلك كان مجاملة رائعة»، مضيفا انه لا يريد ان توحي كلماته بنرجسية كبيرة.

وتابع الرئيس الأميركي الذي كان منح بريسلي في 16 نوفمبر وسام الحرية الرئاسي قائلا: «نحن نحب الفيس، اليس كذلك؟».

ورأى البيت الأبيض في تلك المناسبة: ان الفيس بريسلي، اوصل الثقافة الأميركية للملايين في جميع انحاء العالم، وهو لا يزال «رمزا اميركيا لا يتزعزع بعد اربعة عقود من وفاته»، ومن انجازاته ايضا انه باع اكثر من مليار اسطوانة، وأدى ادوارا في الكثير من الأفلام، وخدم في الجيش الأميركي «على الرغم من شهرته».

