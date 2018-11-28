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أثار حلاق في تركيا دهشة الكثير من السياح والمواطنين، من خلال طريقته الغريبة جدا في حلاقة ذقن الزبائن والتي شبهها البعض بـ«الوطواط».

فذلك الحلاق يؤدي عمله في محله الصغير بمنطقة «عريفية» في ولاية سقاريا شمال غربي تركيا، معلقا من سقف دكانه رأسا على عقب، وبطريقة تشبه تعلق الوطواط (الخفاش) يطلق عليه المواطنون لقب «الحلاق الوطواط».

ونقلت وكالة «ترك برس» عن الرجل قوله انه يزاول عمله بهذه الطريقة منذ عام 1995 والى الآن.

وأشار الى ان الكثير من المواطنين الأتراك يأتون من مختلف الأماكن لرؤية كيف يقوم بعمله معلقا في السقف، فضلا عن السياح الأجانب. وأعرب عدد من الزبائن عن اعجابهم الشديد بطريقة عمل الحلاق، داعين الزبائن الى تجربة الحلاقة عند «الحلاق الوطواط».

