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الوفيات


غالية يعقوب جبر، أرملة احمد سالم بوغيث 76 عاما، شيعت، الرجال: الرميثية، ق 1، شارع ناصر المبارك، م 82، ت: 99381416، النساء: الرميثية، ق 1، ش 17، م 82، ت: 25633623.
حمد عبدالرحمن احمد الفوزان 31 عاما، شيع، الرجال: الجهراء، القصر، ق 3، شارع سعيد بن جبير، م 38، ت: 51700007، النساء: الجهراء، القصر، ق 3، ش 3، م 14، ت: 65782222.
عبدالله عبدالرزاق عبدالله الشمري 47 عاما، شيع، الرجال: الصليبخات، ق 2، ش 104، ج 1، م 12، ت: 99235665، النساء: الصليبخات، ق 2، ش 104، ج 1، م 12، ت: 98055511، ملاحظة الديوانية امام المنزل
ذكريات عبدالله علي الكندري، زوجة مسلم مطلق العجمي 43 عاما، شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، ت: 51111558، النساء: مدينة سعد العبدالله، ق 10، ش 76، م 10.
حربية عبدالكريم الشمخي، أرملة حبيب ضاحي الدواجنه الفضلي 76 عاما، شيعت، الرجال والنساء: خيطان، ق 5، ش 50، م 44، ت: 66606862، 66457088.
محمد حسن القطان 95 عاما، شيع، الرجال: جابر الأحمد، ق 2، ش 253، م 337، ت: 99678866، النساء: الدوحة، الشارع الثاني، م 74.
ناصر عبدالرضا حسين الميل 69 عاما، شيع، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، مدخل ارض المعارض، ت: 66881112، النساء: الحسينية الحيدرية، شارع عمان السالمية، خلف مستشفى الراشد.
ثويني إبراهيم ثويني العبدالله 63 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: القرين، ق 1، ش 12، م 15، ت: 51000600، 24382116، النساء: اشبيلية، ق 3، ش 318، م 35، ت: 99222040.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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