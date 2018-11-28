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مشاركة مانيه مهددة


ذكرت تقارير إخبارية أول من امس أن شكوك تحوم حول مشاركة المهاجم السنغالي ساديو مانيه ضمن صفوف ليفربول الإنكليزي في مباراة الفريق المقررة أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مانيه يعاني من وعكة صحية تهدد لحاقه بالفريق في المباراة الحاسمة أمام سان جرمان، لكن غيابه لم يتأكد بشكل نهائي.وأوضحت الصحيفة أنه سيجرى تقييم حالة مانيه ومدى قدرته على المشاركة في المباراة، عبر مران الفريق الأخير قبل السفر إلى فرنسا.
ويتصدر ليفربول المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد ست نقاط متفوقا بفارق الأهداف أمام نابولي الإيطالي ويليهما سان جرمان برصيد خمس نقاط ورد ستار الصربي برصيد أربع نقاط.ويتطلع ليفربول، الذي يدربه المدير الفني يورغن كلوب، إلى حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي عبر الفوز على سان جرمان، ولكن بشرط تفادي نابولي الهزيمة.


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