دوليه

ابتعد نيوكاسل عن شبح الهبوط بفوز ثمين على مضيفه بيرنلي 2-1 في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي اول من أمس.ودخل الفريقان المباراة وهما يتساويان نقاطا (9 لكل منهما) ويقبعان في مركز متأخر في الترتيب العام، لكن نيوكاسل حصد النقاط الثلاث للمباراة ليرتقي الى المركز الثالث عشر، في حين بقي بيرنلي في السابع عشر. وجاء الاهداف الثلاثة في الشوط الأول وافتتح نيوكاسل التسجيل مبكرا عن طريق لاعب بيرنلي بن لي الذي حول تسديدة فيديريكو فرنانديز القوية داخل شباك الحارس الدولي السابق جو هارت (4). واضاف سياران كلارك الثاني للضيوف من كرة رأسية (23)، قبل ان يرد بيرنلي عن طريق مهاجمه الويلزي سام فوكس الذي سدد كرة قوية برأسه من مشارف المنطقة وأودعها شباك الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (40).وعل الرغم من محاولات الفريقين في الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة.

