دوليه

واصل واشنطن ويزاردز صحوته وعمق جراح ضيفه هيوستن روكتس عندما تغلب عليه 135-131 بعد التمديد رغم النقاط الـ54 لنجمه جيمس هاردن، فيما تابع غولدن ستايت ووريرز انتفاضته بفوز على ضيفه أورلاندو ماجيك 116-110 أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين واشنطن ويزاردز بفوزه الثاني على التوالي والثامن في 20 مباراة حتى الآن هذا الموسم، إلى جون وول الذي سجل 6 نقاط من العشرة التي سجلها فريقه في الوقت الإضافي منهيا اللقاء برصيد 36 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و3 متابعات وصدتين. وفي باقي المباريات، فاز تشارلوت هورنتس على ميلووكي باكس 110-107، وخسر كليفلاند كافالييرز أمام مينيسوتا تمبروولفز 95-102، ونيو أورليانز بيليكانز أمام بوسطن سلتيكس 107-124، وشيكاغو بولز أمام سان أنتونيو سبيرز 107-108، ويوتا جاز أمام إنديانا بيسرز 88-121.