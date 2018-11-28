محلية

يتواجه القادسية مع العربي في 07:20 مساء اليوم على ستاد محمد الحمد في الجولة العاشرة من الدوري والتي تأتي في افتتاح منافسات القسم الثاني من البطولة. وضمن الجولة ذاتها يلتقي الكويت مع التضامن في 05:05 مساء على ستاد الصداقة والسلام، وفي التوقيت ذاته يلعب السالمية مع الشباب على ستاد ثامر.

وتحظى مباراة الاصفر والاخضر باهمية كبيرة لدى جمهوري الفريقين الكبيرين المدعوين الى الحضور مبكرا الى حولي لحضور امسية كروية محلية مميزة. ويطمح القادسية الى الفوز من أجل تحسين ترتيبه اذ جمع حتى الآن 16 نقطة، في حين يمتلك العربي 17 نقطة. ويريد الأصفر بقيادة مدربه الروماني ايوين مارين أن يظفر بالنقاط الثلاث من مباراة اليوم كي يتقدم في الترتيب وكي يثبت ان الاصفر ما زال محتفظا ببريقه وقدرته على حسم المواجهات الكبيرة رغم تواضع نتائجه في الفترة الاخيرة. والتقى القادسية والعربي في الموسم الحالي مرة واحدة وكانت في افتتاح القسم الاول في 27 اغسطس الماضي وانتهت المواجهة بالتعادل 1 - 1 على ستاد صباح السالم.

وكان القادسية بدأ الموسم بداية جيدة وفاز بكأس السوبر على حساب الكويت وقدم مستوى مميزا في البطولة العربية امام الزمالك المصري رغم خروجه من الدور التمهيدي الا ان قلب نتيجته مع النصر واعتباره خاسرا بنتيجة 0 - 3 أثر على رصيده من النقاط بالاضافة الى تراجع الفريق عامة في نهاية القسم الاول من الدوري، وهي امور جعلت الفريق يتراجع في الترتيب الى المركز الخامس.

ويعول الجهاز الفني للقادسية على اللاعبين: احمد الفضلي وعامر المعتوق وابيابوي بكر وخالد ابراهيم وخالد القحطاني وسلطان العنزي وعبد الله ماوي واحمد الظفيري وصالح الشيخ واحمد الرياحي واكسل ماي وبدر المطوع.في المقابل سار العربي بمستوى ثابت في القسم الاول بقيادة مدربه السوري حسام السيد ليصبح في المركز الثالث الا أن مباراة اليوم تمثل اختبارا قويا للفريق الراغب في الاستمرار في جمع النقاط.

ويعول الجهاز الفني للعربي على اللاعبين: سليمان عبدالغفور وخلف احمد واحمد ابراهيم وجمعة العنزي ومحمد فريح وعبدالله الشمالي وعلي خلف ومهند الانصاري وعلي مقصيد ومشاري الكندري وحسين الموسوي.وفي المباراة الثانية، يريد الكويت أن يحافظ على الصدارة التي يتربع عليها برصيد 23 نقطة ومواصلة مشواره نحو الظفر بلقب البطولة. ويعول مدرب الكويت محمد عبدالله على اللاعبين: حميد القلاف وفهد الهاجري وحسين حاكم وفهد حمود والسوري حميد ميدو والسيراليوني محمد كمارا وطلال الفاضل والعاجي جمعة سعيد وعبد الله البريكي وطلال جازع ويعقوب الطراروة.في المقابل يرغب التضامن في تحسين ترتيبه حيث يأتي في المركز السابع برصيد 8 نقاط وهو مركز متوسط بين الفرق المهددة بالهبوط والفرق المتنافسة على القمة الا ان الفريق بحاجة الى مزيد من النقاط كي يقوي حظوظه في الاستمرار في الدوري الممتاز لا سيما وان الفارق بينه وبين الفرق متذيلة الترتيب قليل جدا. وفي المباراة الثالثة، يريد السالمية الاستمرار في مطاردة الكويت وخطف الصدارة في حال تعثر الابيض حيث يأتي حاليا في المركز الثاني برصيد 21 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن الكويت. من ناحيته يلعب الشباب من اجل الابتعاد عن دائرة الفرق المهددة بالهبوط حيث يمتلك خمس نقاط فقط حصل عليها من مشواره في القسم الاول، الا ان طموحات الفريق ستصطدم اليوم بالاستعدادات الكبيرة والامكانيات المميزة التي يتمتع بها السالمية في الفترة الحالية.

