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قال السوري حسام السيد مدرب العربي أن بداية القسم الثاني من الدوري قوية جدا بالنسبة لفريقه حيث يصطدم بالقادسية في مباراة من اقوى المباريات التي يلعبها الاخضر خلال الموسم.

وذكر السيد في تصريح الى «النهار» أن مباريات القمة لا تعترف بترتيب ولا بمستوى او استعدادات وأنها تكون مباريات مثيرة ومشوقة ولا يمكن التكهن بنتيجتها، متطلعا الى ان تخرج المباراة بصورة تعكس مستوى الفريقين.

وأفاد بأن فريقه سيخوض «لقاء الدربي» بحماس واصرار وطموح من أجل الخروج بنتيجة جيدة والاستمرار في حصد النقاط والتقدم في الترتيب.

وشكر لاعبي العربي على جهودهم خلال القسم الاول من البطولة والتزامهم وروحهم المعنوية العالية التي منحت الفريق 17 نقطة ووضعته في المركز الثالث في الترتيب رغم انه يلعب في الموسم الحالي من دون محترفين.

وبخصوص نية معظم الفرق تدعيم صفوفها بمحترفين وعدم امكانية قيام العربي بذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب منعه من التعاقدات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قال السيد: «نثق في قدرات لاعبينا المحليين وفي استطاعتهم الاداء بالشكل المطلوب ونتطلع الى تحقيقهم البطولات في الموسم الحالي رغم غياب المحترفين».

