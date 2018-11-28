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تقام اليوم اربع مباريات ضمن الجولة الرابعة من دوري كرة السلة،فيلتقي على صالة فجحان المطيري، كاظمة مع النصر في 06:00 مساء، والجهراء مع العربي في 08:00، فيما يلعب على صالة الجهراء، التضامن مع الصليبخات في 06:00، والقادسية مع اليرموك في 08:00. ويتصدر الكويت والقادسية ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط يليهما القرين بـ5 ثم الجهراء واليرموك وكاظمة والشباب 4 نقاط ثم النصر والعربي والساحل والصليبخات والتضامن والساحل بـ3 نقاط.

وتتأهل الفرق الستة الأولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من دورين على ان يتوج الفريق الاكثر جمعاً للنقاط في اللقب.

في المباراة الاولى يسعى كاظمة الى مواصلة انتصاراته على حساب النصر والاستمرار في التقدم نحو الدور الثاني من البطولة في الوقت الذي يحاول فيه النصر مجاراة منافسه وتحقيق الفوز لتعويض خسارته السابقة امام العربي للدخول في حسابات المنافسه على التأهل.

وفي المباراة الثانية يبدو الجهراء مرشحاً للفوز على العربي نظراً الى الفارق الفني بين الفريقين الا ان الاخضر يسعى هو الآخر لمجاراة منافسه وتحقيق المفاجأة ولا سيما انه يملك لاعبين مميزين كالاخوين فهد ورباح الرباح.

وفي المباراة الثالثة التي تجمع التضامن مع الصليبخات فيسعى كل منهما لتحقيق الفوز الاول في البطولة اذ من المتوقع ان تكون المباراة حماسية نظراً لتقارب مستوى الفريقين.

وفي المباراة الاخيرة التي تجمع القادسية مع اليرموك يبدو الاصفر على موعد مع نقطتي الفوز لخبرة لاعبيه وتفوقه على منافسه.

