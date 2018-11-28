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أقرت اللجنة المعينة لاتحاد كرة السلة في اجتماعها مع مديري الفرق الذي عقدته اول من أمس في مقر الاتحاد السماح لكل فريق بمشاركة لاعبين من تحت 17 سنة مع الفريق الاول في منافسات الموسم الحالي. كما قررت ايضاً انطلاق منافسات دوري البراعم الناشئين في 15 يناير المقبل ودوري الاشبال والشباب في 16 من الشهر ذاته، حيث اتفقت اللجنة مع الاندية على الاكتفاء بدور واحد فقط لجميع مسابقات الدوري للمراحل السنية نظراً لضيق الوقت وعدم جهوزية الصالات التي تحتضن منافسات المراحل السنية الا انها اضافت دورا ثانيا يجمع الستة الاوائل فقط في كل مسابقة باستثناء دوري الشباب الذي سيقام بنظام مربع ذهبي لتحديد ابطال المسابقات.

