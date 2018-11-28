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أسفرت نتائج الجولة الثانية لبطولة دوري الوزارات لكرة القدم المجموعة الأولى عن فوز هيئة الصناعة على الادارة العامة للاطفاء 3 - 1 ووزارة الأوقاف على الادارة العامة للجمارك 6 - 0 وتعادل جامعة الكويت مع الحرس الوطني 0 - 0 ضمن المجموعة الاولى. وفي المجموعة الثانية فاز فريق وزارة الداخلية على وزارة التربية 3 - 2 وبلدية الكويت على فريق مجلس الوزراء 2 - 0 وتعادل وزارة الكهرباء والماء مع الهيئة العامة للرياضة 0 - 0. وتصدر فريق وزارة الأوقاف المجموعة الأولى بتحقيق العلامة الكاملة 6 نقاط بعد جولتين من البطولة ويتساوى معه في النقاط فريق هيئة الصناعة الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف وفى المركز الثالث الحرس الوطني برصيد نقطتين. فيما يتصدر فريق بلدية الكويت المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وفى المركز الثاني وزارة الكهرباء 4 نقاط والمركز الثالث مجلس الوزراء 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الداخلية الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة.

