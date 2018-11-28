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هنأ وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري لاعب منتخب المبارزة محمد الفضلي بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات بطولة كأس العالم للناشئين للعبة والمتواصلة حاليا في العاصمة الايرانية طهران.

وقال الوزير الجبري في بيان صحافي ان شباب الكويت يبرهنون دائما وفي كل المناسبات ولاسيما الرياضية قدرتهم على تحقيق الانجازات والنجاحات بكل اقتدار لرفع علم الكويت عاليا في جميع المحافل القارية والدولية.

وأكد أن هذه الرعاية التي توليها الدولة بقطاع الشباب والرياضة تأتي ترجمة للتوجيهات السامية من لدن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وأشاد بالانجاز الدولي الكبير الذي حققه اللاعب الناشئ محمد الفضلي الذي جاء في منافسات سلاح السابر، معتبرا أن ما تحقق ثمرة المثابرة والجهد من قبل اللاعب وكذلك العمل المثمر للجهازين الفني والاداري.