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يبحث اليرموك عن انتصار جديد يبقيه مبتعداً بصدراة دوري الدرجة الأولى وذلك عندما يستضيف برقان اليوم في 05:05 مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة من المسابقة والتي تشهد اليوم أيضاً لقاءً آخر يجمع الصليبخات مع الساحل على ستاد مبارك العيار في التوقيت ذاته.

ويتصدر اليرموك المسابقة برصيد 19 نقطة بعد أن حقق 6 انتصارات في 7 مباريات مع تعادل وحيد دون أي خسارة، ويسير الفريق الذي يدربه الوطني هاني الصقر بخطى ثابتة للصعود الى الدرجة الممتازة، ويواجه اليوم برقان صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يريد الساحل الثاني برصيد 13 نقطة الاقتراب من اليرموك المتصدر، عندما يلتقي الصليبخات قبل الأخير والذي يبحث هو الآخر عن تعديل أوضاعه بعد الفوز في الجولة الماضية على خيطان بقيادة مدربه الجديد الوطني أنور يعقوب.