loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اليرموك للتقدم في «الأولى»

راشد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 28 نوفمبر 2018

يبحث اليرموك عن انتصار جديد يبقيه مبتعداً بصدراة دوري الدرجة الأولى وذلك عندما يستضيف برقان اليوم في 05:05 مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة من المسابقة والتي تشهد اليوم أيضاً لقاءً آخر يجمع الصليبخات مع الساحل على ستاد مبارك العيار في التوقيت ذاته.
ويتصدر اليرموك المسابقة برصيد 19 نقطة بعد أن حقق 6 انتصارات في 7 مباريات مع تعادل وحيد دون أي خسارة، ويسير الفريق الذي يدربه الوطني هاني الصقر بخطى ثابتة للصعود الى الدرجة الممتازة، ويواجه اليوم برقان صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة.
وفي اللقاء الثاني يريد الساحل الثاني برصيد 13 نقطة الاقتراب من اليرموك المتصدر، عندما يلتقي الصليبخات قبل الأخير والذي يبحث هو الآخر عن تعديل أوضاعه بعد الفوز في الجولة الماضية على خيطان بقيادة مدربه الجديد الوطني أنور يعقوب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة