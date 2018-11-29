أول النهار

اجتمع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جيل كاربونيه وذلك بمناسبة زيارته للبلاد بمشاركة رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت يحيى العليبي.

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية علاقات التعاون الوثيقة بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآفاق العلاقة المستقبلية والتعاون المثمر بين الجانبين.

وأثنى السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال الاجتماع على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها الإنسانية النبيلة لمساندة الشعوب المنكوبة حول العالم مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به في إطار اللجنة الثلاثية للبحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق منذ عام 1991 مجددا الدعوة إلى بذل مزيد من الجهود لإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية المهمة.

من جانبه أعرب نائب رئيس اللجنة الدولية جيل كاربونيه عن بالغ تقديره للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المتضررة وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الانساني إقليميا ودوليا بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مؤكدا تطلع اللجنة الدولية للصليب الاحمر للتعاون الوثيق مع الكويت خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني المشترك ومثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت للمنظمة ونشاطاتها الإنسانية حول العالم.

وكان السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد قد أقام مأدبة غداء عمل على شرف الضيف والوفد المرافق تخللتها مناقشات حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

