أول النهار

أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الادارية والمالية نائب الوزير بالانابة السفير جمال الغانم بالعلاقات الكويتية الرومانية، مؤكداً انها علاقات صداقة وقديمة، موضحاً ان الكويت تهتم برومانيا كبلد صديق وله اهميته في الاتحاد الاوروبي، معرباً عن سعادته للمشاركة في العيد الوطني الروماني.

ومن جانبه أكد السفير الروماني لدى البلاد دانيال تناس أن العلاقات بين الكويت ورومانيا علاقات متينة، مشيراً الى أن هذا العام يحتفل البلدان بمرور 55 عاما على اقامة علاقتهما الدبلوماسية، لافتاً الى أن بلاده تحتفي بمرور 100 عام على توحيدها.

وأشار في تصريح خاص لـ«النهار» على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة بهذه المناسبة الذي أقيم بفندق الشيراتون مساء اول من امس الى أن الزيارات بين مسؤولي البلدين في تواصل دائم وان رومانيا تعتبر الكويت شريكا استراتيجيا وتعمل على تنمية علاقتهما في جميع المجالات ولاسيما المجال الاقتصادي لافتا الى الزيارة التي قام بها رئيس غرفة التجارة الرومانية الى الكويت في منتصف هذا الاسبوع ولقائه بعدد من رجال الاعمال الكويتيين هدفها اطلاعهم على الاستثمار في رومانيا وتحفيزهم على الاستثمار هناك.

وقال ان الاحتفال بمرور 55 عاما على اقامة علاقتنا الدبلوماسية توجت بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الروماني الى الكويت في شهر أكتوبر الماضي، مشيراً الى أن التشاور السياسي بين البلدين ممتاز، لافتاً الى أن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين بلدينا تشهد نموا ملحوظا وان رجال الأعمال الرومانيين التقوا بنظرائهم الكويتيين من أجل تعزيز التعاون وان الاجتماعات كانت نتائجها أكثر من جيدة.

وحول الجديد في الجهود التي تقوم بها بلاده في البحث عن المواطن الكويتي محمد البغلي أجاب نحن مستمرون في البحث عن المواطن الكويتي محمد البغلي وأقول إن رئيس الوزراء الروماني أثناء زيارته الى الكويت في شهر أكتوبر الماضي أكد أن الحكومة الرومانية تعمل جاهدة وتبذل كل ما بوسعها للعثور على المواطن البغلي المختفي منذ 3 سنوات.

