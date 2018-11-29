أول النهار

أكد السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت أن زيارة مستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمير إلى الكويت هذا الأسبوع كانت جيدة حيث التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وكان اللقاء جيد جدا كما التقى بعدد من قيادات في الجيش الكويتي حيث دار الحديث حول العلاقة العسكرية بين البلدين وأهم الامور التي ستناقش في لجنة التوجيه بين البلدين التي ستعقد في الكويت 15 ديسمبر المقبل.

وكشف أن الجانبين سيقومان بتمارين مشتركة بين جيشي البلدين التي ستجرى في بداية العام المقبل في الكويت. وحول اجتماعات لجنة التوجيه وما ستناقشه قال إن وزير الدولة للشؤون الخارجية سيزور الكويت حيث سيترأس الجانب البريطاني في اجتماعات لجنة التوجيه التي يترأسها من الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجار الله وستكون هناك العديد من المواضيع التي ستناقش وفق الجدول المتفق عليه. وحول طلب الكويت قوات بريطانية دائمة لديها قال نحن مستمرون في العمل على هذا الموضوع الذي سيكون محل نقاش أيضا خلال اجتماعات لجنة التوجيه المقبلة في النصف من شهر ديسمبر.

