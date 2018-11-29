أول النهار

في تعليق له على ما نشرته «النهار» اون لاين حول تخصيص طائرة كويتية تابعة للخطوط الجوية الكويتية لنقل الحوثيين من صنعاء الى السويد مباشرة للحضور والمشاركة في مشاورات السلام التي ستجرى هناك في الـ3 من ديسمبر المقبل، خصوصاً بعدما أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن المشاركة قال السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان نعم هذا صحيح، لافتا الى أن المجتمع الدولي مهتم ويدعم عودة مباحثات السلام اليمنية.

وأكد أن نقل الوفد من مطار صنعاء سيسهل وصولهم الى السويد للمشاركة في مباحثات السلام التي تغيبوا عنها في وقت سابق في جنيف.

وأضاف نحن ندعم اي خطوة من أجل احلال السلام في اليمن وانهاء الصراع القائم هناك كما أننا ندعم ما يقوم به المبعوث الأممي الى اليمن حيث زار الرياض في هذا الاطار وندعم إيقاف اطلاق النار وانهاء الصراع بأسرع وقت ممكن لأن الوضع في اليمن أصبح كارثياً. وحول ما اذا حدد موعد للحوار الاستراتيجي الكويتي الأميركي قال سيلفرمان أنه لا جديد لحد الان مؤكدا اهتمام بلاده لعقد مثل هذه المشاورات، مشيراً في ذات الوقت إلى أن وزير الخارجية الأميركي بومبيو سيزور المنطقة دون أن يحدد موعد الزيارة، نافياً ما تناقله البعض عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الى المنطقة وقال هذا الأمر ليس صحيحا وغير مبرمج في الوقت الراهن.

